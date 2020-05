Gewählte sollen Einwohner-Votum ernstnehmen

Einen Schönheitswettbewerb unter den Ortschaften des Taubertals würde Elpersheim wohl nicht gewinnen.

Aber wer sich ein wenig Zeit nimmt für diesen Ort wird bemerken, dass er sehr schön im Tal liegt und dass die zum See aufgestaute Tauber mit Mühle, Brücke und Kirchturm im Hintergrund ein einladendes Gesamtbild ergeben.

Die geschwungenen Bögen der Tauberbrücke bilden dabei die harmonische Verbindung zur hügeligen Landschaft. Doch – man kann diesen Ort nicht zuletzt wegen dieses Ortsbildes liebgewinnen. Nun soll die Bogenbrücke einem nüchternen, geraden Betonband weichen.

Nicht weil sie nicht mehr erhalten werden kann, wie der zuständige Ingenieur Herr Metz auf der Bürgerversammlung auf Nachfragen bestätigte. Nein, weil es gerade dafür Geld vom Land gibt und weil das geplante gerade Betonband schweren Verkehr aufnehmen könnte. – Weil angenommen wird, dass uns eine Zukunft bevorsteht mit zunehmendem Schwerlastverkehr.

Elpersheim hat vor 75 Jahren schon einmal eine schöne Brücke besessen, die einer zweifelhaften Vermutung geopfert wurde. Damals wollte man so die amerikanischen Panzer stoppen. Ein direkter Vergleich dieser beiden Annahmen, das weiß ich, ist unzulässig. Das ist wohl wahr.

Und doch gilt es zu bedenken: Leben wir auf eine Zeit zu, in der immer alles noch größer, noch schwerer werden wird? Glauben wir das wirklich, wollen wir das und wollen wir das auch noch unterstützen?

Ist es nicht vielmehr an der Zeit, zu maßvolleren, bescheideneren Größenordnungen zu finden? Und in diesem Licht sei die Frage erlaubt und an die Bürger zu stellen: Opfern wir erneut eine Brücke in Elpersheim einer falschen und überholten Vorstellung von Zukunft?

Die Elpersheimer Bürger haben mit großer Mehrheit für den Erhalt ihrer Brücke gestimmt und ihre gewählten Vertreter sind gehalten, dieses Votum ernstzunehmen, ja es als demokratische Teilhabe zu begrüßen und ihre Entscheidungen daran auszurichten.

Anders als unsere Vorfahren vor 75 Jahren, die sich nicht wehren konnten, leben wir in einer Zeit, deren Verfassung den Bürger ermutigt, sich in öffentliche Belange einzumischen und das ist gut so.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.05.2020