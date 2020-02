Gespräch mit Thomas Rietschel

Weikersheim.Die Weikersheimer Eine-Welt-Gruppe veranstaltet am Dienstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr im Weltladen, Wilhelmstraße 4 das nächste Kamingespräch. „Pan y Arte für Nicaragua – Kultur öffnet Horizonte“ ist das Thema für diesen Abend. Vorstandsmitglied Thomas Rietschel wird einen Einblick in die Projektarbeit in Nicaragua.

„Pan y Arte“ wurde vor 25 Jahren in Weikersheim gegründet. Thomas Rietschel war dabei und berichtet

darüber, wie der Verein heute noch in Nicaragua Kulturarbeit leistet, indem er sich dafür stark macht, dass Kunst und Kultur kein Luxus sind, sondern ein ebenso menschliches Bedürfnis wie das tägliche Brot. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen Kinder und Jugendliche, die durch Musizieren und Malen, Schreiben und Lesen, Tanzen und Theaterspielen gefördert und gestärkt werden. Die Idee hinter dem Verein: Nachhaltige Entwicklung braucht Kultur und Kreativität. Und aktuell gibt es nur wenige Entwicklungsprojekte, die diesen Anspruch vertreten. Die Weikersheimer Eine-Welt-Gruppe möchte bei den Kamingesprächen Menschen zusammenbringen, die Lust und Interesse haben, sich über andere Länder und Kulturen zu informieren, sich auszutauschen und zu diskutieren, wie sich der Alltag, die Lebenssituation oder globale politische Themen in anderen Regionen der Welt darstellen. pm

