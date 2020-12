Gemeinsam 575 Jahre dem Betrieb treu

Weikersheim.Es ist eine schöne Tradition geworden: alljährlich zum Ende des Jahres ehrt bdtronic seine langjährigen Mitarbeiter. In diesem Jahr feierten 48 Kollegen ein Betriebsjubiläum bei bdtronic. Als Anerkennung für ihre lange Firmenzugehörigkeit und das damit verbundene Engagement wurden sie von Geschäftsführer Patrick Vandenrhijn geehrt.

Ein bemerkenswertes Jubiläum feierten acht Kollegen: Roland Sambeth, Achim Glaser, Steffen Brand und Host-Geord Klees können bereits auf 30 Jahre bei bdtronic zurückblicken und Markus Morcher, Matthias Kleinschnitz, Sergej Nowik und Lydia Gabriel sind schon seit 25 Jahren im Unternehmen und tragen somit besonders lange zum Erfolg der Firma bei. Andre Hellinger, Karin Lehn-Wedel, Christian Ulshöfer, Matthias Striffler, Michael Daiber, Josef Rupp und Ursula Müller wurden für 20 erfolgreiche Jahren bei bdtronic ausgezeichnet. Auch Patrick Vandenrhijn selbst steht bereits seit 20 Jahren an der Spitze des erfolgreichen Maschinenbauunternehmens aus dem Taubertal. Für ihn hatten sich die Mitarbeiter etwas Besonderes ausgedacht und ihm die aktuelle Ausgabe der Mitarbeiterzeitung infotronic gewidmet. bdtronic ist ein weltweit agierendes Maschinenbauunternehmen in den Bereichen Dosieren, Imprägnieren, Heißnieten und Plasma mit Hauptsitz in Weikersheim. Zum internationalen Kundenstamm der bdtronic gehören insbesondere Unternehmen aus der Automobilindustrie und der Elektronikindustrie. bdtronic ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen: so wurden sowohl Umsatz, Produktionsfläche als auch Mitarbeiterzahlen verdoppelt. Heute arbeiten in Weikersheim und in den Niederlassungen in Belgien, Italien, Großbritannien, USA, Mexiko und China mehr als 400 Mitarbeiter. Auch im kommenden Jahr will das Unternehmen nach eigenen Angaben weiterwachsen. pm

