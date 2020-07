Gartenprojekt an der Förderschule

Weikersheim.Eine erste Bilanz legte Angela Müller vom „ZAM – Zentrum für alle Menschen“ dem Weikersheimer Gemeinderat vor. Im Auftrag der Stadt betreibt die Jugendhilfe Creglingen seit einigen Monaten das ZAM. Die Einrichtung befindet sich in der Schulstraße in den Räumlichkeiten der Landfrauen.

Müller skizzierte die vielfältigen Themenfelder ihrer Arbeit – und das übergeordnete Ziel, Einwohner (und deren Anliegen/Bedürfnisse) zu vernetzen. In Weikersheim sei ein großes Engagement vorhanden, aber bisher habe es keine gemeinsame Plattform gegeben. Das ZAM ist dafür als Schaltstelle tätig, versucht Themen zu bündeln, Menschen zusammenzubringen, Familien und Soziales zu stärken – und Scharnier zu Beratungsstellen zu sein. Die Einrichtung beackert damit das große Feld der weitgehend selbst organisierten Jugend- und Erwachsenenbildung (im Gegensatz zu stark angebotsorientierten Einrichtungen, wie etwa Volkshochschulen). Konkret: Es ist im Prinzip fast alles möglich, wenn sich Interessierte für ein Projekt einsetzen wollen. Der Gemeinderat würdigte fraktionsübergreifend den Einsatz Müllers.

Zu erreichen ist Angela Müller immer an Dienstagnachmittagen von 14 bis 16 Uhr vor Ort. Unter Telefon 0175 / 8102993 kann man sie telefonisch erreichen oder per Email an angela.mueller@jugendhilfe-creglingen.de.

Mit einem handfesten Projekt beteiligt sich das ZAM an einem Landeswettbewerb: Auf dem Areal der Förderschule (und in Zusammenarbeit mit der Schule) soll ein „Gemeinschaftsgarten“ entstehen, der vor allem als kommunikativer Treff für Interessierte gedacht ist. Das Land lobt im Rahmen seines Ideenwettbewerbs Fördergelder aus. mrz

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.07.2020