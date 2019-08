Für ein schönes Leben

Weikersheim.In einem Kinderprojekt der Jeunesses Musicales Deutschland stellen, parallel zur „großen“ Oper, rund 40 Grundschüler in Weikersheim ihr eigenes Stück auf die Beine.

Mitwirkende der Kinderoper 2019 sind Kinder der dritten Grundschulklassen der Gemeinschaftsschule Weikersheim und der Kraft-zu-Hohenlohe-Schule.

Bereits seit einigen Wochen laufen die Vorbereitungen, haben die Mädchen und Jungen spielerisch die Handlung für ihre Version von „La Bohème“ erarbeitet. Musikalisch und inhaltlich wird ein großer Bogen von Puccinis Musik und der literarischen Vorlage von Henri Murger in die heutige Zeit gespannt. Es geht um Freundschaft und Zusammenleben mit ganz alltäglichen Sorgen. „Wenn ich eine Wimper wegpuste oder am Nachthimmel eine Sternschnuppe sehe, dann wünsche ich mir – ein schönes Leben!“ Wie kann es sein, dass wir uns alle das gleiche wünschen, wo wir doch so verschieden sind? Ja, in der Oper geht es um existentielle Fragen und Emotionen.

Für Konzept und Regie konnte die JMD Beate Kröhnert, Konzertdramaturgin für Kinderkonzerte am Mainfranken Theater Würzburg, gewinnen.

Spannend und jung

Die Kinder werden am Klavier begleitet von Hermann-Josef Beyer, dem ehemaligen Leiter der Musikschule Niederstetten. Die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende junge „La Bohème“ freuen.

Die Kinderoper hat ihre Premiere bereits vor den Vorstellungen der Jungen Oper Schloss Weikersheim am Sonntag, 21. Juli, 11 Uhr, und am Montag, 22. Juli, 10 Uhr (Schulvorstellung) im Schlosshof Weikersheim. jmd

