Für alle Termine anmelden

Weikersheim.Auf Grund der zu erwartenden Besucherzahlen zu den Gottesdiensten an Weihnachten hat man sich in der Seelsorgeeinheit Taubergrund (katholische Kirchengemeinden Creglingen und Weikersheim) dazu entschlossen, zusätzlich einen Gottesdienst am Freitag, 25. Dezember, um 17 Uhr in Weikersheim anzubieten und zu allen Gottesdiensten von der Christmette an Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag ein Anmeldeverfahren einzuführen.

Anmeldeschluss 18. Dezember

Anmeldung sind möglich telefonisch unter 07934/263 oder über das Anmeldeformular auf der Homepage http://se-taubergrund.drs.de/veranstaltungen. Anmeldeschluss ist am Freitag, 18. Dezember, um 17 Uhr. Bei Anmeldung ist die genaue Personenzahl des Hausstandes anzugeben, wenn diese den Gottesdienst mit besuchen möchte.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.12.2020