Fünf Turbo-Shopper konnten vollpacken

Weikersheim.Gratis einkaufen – dieser Traum ging für fünf Lidl-Kunden in Erfüllung. Sie hatten anlässlich der Neueröffnung der Filiale in Weikersheim an einem Gratis-Shopping-Gewinnspiel teilgenommen. Nun hieß es: Ran an den Einkaufswagen und in drei Minuten möglichst vollpacken.

Beim Gratis-Shoppen gab es nur wenige Regeln zu beachten: Von den Produkten durfte nur jeweils ein Paket in den Einkaufswagen gepackt werden, Spirituosen und Zigaretten waren tabu. Ansonsten konnten sich die Gewinner aus dem gesamten Sortiment an Lebensmitteln, Haushaltswaren und Elektronik-Artikeln bedienen. Sobald der Knopf der Stoppuhr gedrückt wurde, glichen die Gänge der Filiale einer Sprintstrecke. Geschickt manövrierten die Shopper ihre Einkaufswagen durch alle Abteilungen und füllten sie so bis oben voll.

Binnen einer Stunde hatten alle fünf Gewinner ihren Sprint-Einkauf bewältigt.

Der fleißigste Turbo-Shopper schaffte es, Waren im Wert von über 586 Euro in seinen Einkaufswagen zu packen, so Lidl in einer Pressemitteilung. pm

