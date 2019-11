Forst ist noch „relativ ungeschoren davongekommen“

Weikersheim.Eine glatte Stunde widmete der Weikersheimer Gemeinderat dem Thema Wald. „Das ist er wert“, so Bürgermeister Klaus Kornberger vor der einstimmigen Zustimmung des Gremiums zum Bewirtschaftungsplan für das kommende Jahr.

Dass es nach den Trockenjahren 2015, 2018 und 2019 nicht gut steht um die mitteleuropäischen Waldbestände, ist allseits bekannt. Auch in Weikersheim zwang die trockene Witterung 2018 aus Sicherheitsgründen den Einschlag absterbender Bäume. Besonders die Buchen kommen mit der Dürre nicht klar, aus den aufgrund des fehlenden Austriebs von oben her absterbenden Kronen brechen schon mal ganze Äste ab.

Auch der Borkenkäfer forderte Zwangseinschläge. Der stellvertretende Kreisforstamtsleiter Karlheinz Mechler erinnerte an das Trockenjahr 2003, das den Stadtwald extrem traf. 2019, so Mechler, sei der Weikersheimer Forst dank meist nördlich und südlich vorbeiziehender Stürme zwar noch „relativ ungeschoren davongekommen“, doch die Käfer nutzten das dort geschaffene Brutmaterial nach Kräften. Sie besiedeln vornehmlich geschwächte Bäume. Wo in den Revieren das wie Kaffeesatz aussehende „Bohrmehl“ entdeckt wird, versuchen die Förster, den Einschlag vorm Ausflug der nächsten Käfergeneration zu erledigen, um weiteren Befall zu verhindern.

Auch dem eigentlich recht stabilen Eichenmischwald droht durch den Raupenfraß des Schwammspinner Gefahr. In den Distrikten Dickele-Schäftersheim und Hohlach-Nassau ist bereits flächiger Kahlfraß aufgetreten. Ein Pilz, der Eschen absterben lässt, dazu Schwammspinner und Fichtenbohrkäfer richteten Schäden an und machen die Planung ungewiss.

250 Festmeter Holz mussten aus abgestorbenen Eschenbeständen entnommen werden, in Nassau stehe noch in diesem Jahr ein Käferholzeinschlag an, erläuterte Revierleiter Klemens Aubele den laufenden Vollzug.

Insgesamt habe sich das Jahr „turbulent“ gestaltet, da aufgrund der Schäden insbesondere bei Buchen, Eschen und Fichten vielfach „Zufallsnutzungen“ erforderlich wurden. Vom bislang erfolgten Einschlag von 2071 Festmeter Holz entfallen rund 70 Prozent – 1433 Festmeter – auf Zwangsnutzungen. Allein gut 600 Festmeter mussten aufgrund des Eschentriebsterbens gefällt werden, 540 Festmeter Nadelholz aufgrund von Trockenschäden. Der Käferbefall geschuldete Einschlag beläuft sich bis dato – der letzte Umlauf erfolgt derzeit – auf 218 Festmeter, 10 500 Jungpflanzen wurden zur Wiederaufforstung von Kahlflächen gesetzt, 2000 zusätzlich, um verlorene Jungpflanzen zu ersetzen. Zum Schutz vor Wildschäden wurden rund zwei Hektar Fläche eingezäunt. Zusätzlich zu Neu- und Nachpflanzungen waren die Förster mit Jungbestandspflege auf rund 2,4 Hektar, der Douglasien-Wertastung an 200 Bäumen, der Instandsetzung von zwei Kilometern Waldwegen oberhalb des viel besuchten Naherholungsbereichs Hammelsklinge und Kultursicherungsarbeiten auf knapp 7,5 Hektar mehr als nur ausgelastet. Zusätzlich erfolgte im Dickele mit über die untere Naturschutzbehörde bezogenen Fördergeldern Biotoppflege. Wenn in sechs Jahren der nächste Forstwirtschaftsplan erstellt wird, dürften wohl vermehrt südlichere Arten auf der Pflanzliste zu finden sein. Bereits jetzt können im kleinen Bestand etwa Zedern, Robinien und ähnliches getestet werden, ergänzte Revierleiterin Edeltraud Wirth, die ab dem kommenden Jahr aufgrund der neuen Revierorganisation für den Bereich Niederstetten zuständig ist.

Anja Lotz, SPD/UB, bohrte nach, wie die Perspektive der grünen Lungen sei. Wirth bewertete die Zukunftsfähigkeit vorsichtig: Durchaus Chancen sieht sie in einem breiteren Artenspektrum; sichere Prognosen aber seien aufgrund der mit der Globalisierung gestiegenen Einschleppungsgefahr von Pilzen und Insekten kaum machbar. Sie erläuterte die Planungen für 2020: nachdem im September Fichten in einer regelrechten Welle massive Trockenschäden zeigten, werde der Fichtenbestand erneut durchgearbeitet, um alle geschädigten Bäume einzusammeln. Weiter stehen die Wiederaufforstung kleinerer dürrebedingter und durch Käferfraß entstandener Kahlflächen auf insgesamt 1,5 Hektar an mehreren Orten auf dem Plan, die Pflanzung von rund 5400 Jungbäumen, Wildschutzmaßnahmen und das Ausmähen von Jungkulturen auf rund 8,5 Hektar.

Der Herbst-Holzeinschlag des letzten Quartals muss aufgrund der mit der Reform verbundenen EDV-Umstellung nicht mehr dem Forstjahr 2020, sondern noch dem Jahr 2019 mit fünf statt der üblichen vier Quartale zugeordnet werden. Auch das finanzielle Ergebnis für 2019 steht noch nicht fest. Auf ein Plus von immerhin 983 Euro belief sich das Ergebnis des Jahres 2018. Damals belief sich der Holzeinschlag auf 2044 Festmeter. Für 2020 plant das Kreisforstamt einen Jahresverlust von knapp 9000 Euro ein, wobei die dann vorrangig aus Zwangsnutzungen zu erzielenden Holzerlöse auch geringer ausfallen könnten.

