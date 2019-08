FN verlosen 2x2 Eintrittskarten

Elpersheim.Der Countdown läuft. Zum 800-Jahr-Jubiläum des Weikersheimer Ortsteils haben die Veranstalter einen Geheimtipp engagiert: „Herrn Stumpfes Zieh & Zupf-Kapelle“ spielen musikalische Kracher, von denen sie zum Teil selbst bis vor kurzem noch gar nichts wussten.

Nachdem unter dem Motto „Die Straße bebt“ am Samstag, 20. Juli, bereits im ganzen Ort seit 10 Uhr Aktionen aufgewartet haben, gibt’s zur „Primetime“ skrupellose Hausmusik zu hören: astreiner Satzgesang mit Spitzenbegleitung anhand von etwa 20 Instrumenten, kurzweilig, meist schwäbisch dargeboten. Lieder aus dem schier unermesslichen Erfahrungsschatz der vier Unterhaltungsminister. Tipp der Veranstalter: „Nix wie no!“.

Die Fränkischen Nachrichten verlosen für diese besondere Veranstaltung am 20. Juli 2x2 Eintrittskarten. Wer gerne „Herrn Stumpfes Zieh & Zupf-Kapelle“ auf der großen Bühne an der Tauber live erleben möchte, schreibt eine e-mail an folgende Adresse: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Stichwort: „Elpersheim“. Einsendeschluss ist am Dienstag, 16. Juli. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019