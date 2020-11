„EVI“ soll vernetzen

Weikersheim.Die Gemeinschaft und das Miteinander im evangelischen Kirchenbezirk Weikersheim soll „EVI“ fördern. Die neue „Kirchenbezirks-App“ macht die Suche nach Veranstaltungen aller Gemeinden des Bezirks leicht.

Entstanden ist die neue App (ein Computer-Programm vor allem für Smartphones) in der „Zukunftswerkstatt“, die die Bezirkssynode vor Jahren eingesetzt hat. Wie deren Vorsitzender Ralf Herdtweck, Igersheim, berichtete, suchten und entwickelten die Mitglieder der Arbeitsgruppe eine Möglichkeit, um Veranstaltungen und Termine der einzelnen Kirchengemeinden allen Gemeinden und interessierten Personen des Bezirks bekannt zu machen. Einzelheiten erläuterte anschaulich der Programmierer Dominik Schön am vorliegenden Prototyp der App.

Alle Kirchengemeinden müssen zunächst ihre Veranstaltungen in die neue App einstellen. Dann kann jeder Nutzer (Zahl ist nicht begrenzt) nach Veranstaltungen suchen, die in seiner Umgebung stattfinden. Die Suche ist chronologisch oder nach Themenbereichen möglich und kann auf bestimmte Orte begrenzt werden. Per Klick gelangt man zu detaillierteren Informationen, den Termin kann man in den Kalender des Smartphones übernehmen.

Geplant ist ab Dezember ein Probelauf mit zwei Testgemeinden: Schäftersheim-Elpersheim-Markelsheim-Nassau und Igersheim. Möglichst schnell soll eine Ausweitung auf den ganzen Bezirk erfolgen. Die Möglichkeit, Veranstaltungen zu kommentieren, ist nicht vorgesehen, kann aber nachgerüstet werden. Für die Pflege der App sind die Verantwortlichen der einzelnen Kirchengemeinden zuständig.

Bekanntgegeben wurde auch das Ergebnis eines Wettbewerbs um den besten Namen für die Kirchenbezirks-App. Siegerin wurde Pfarrerin Barbara Wirth mit dem Namen „EVI (Evangelische Info des Kirchenbezirks Weikersheim)“. peka

