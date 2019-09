Erwin Pelzig gräbt und grübelt

Der vielfach preisgekrönte Kabarettist Erwin Pelzig kommt am Donnerstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr in die Tauberphilharmonie Weikersheim.

Weikersheim. „Weg von hier“, unter diesem Titel schickt Frank-Markus Barwasser sein Alter Ego Erwin Pelzig mit seinem aktuellen Liveprogramm jetzt wieder auf Deutschlands Bühnen.

Flucht aus der Realität

„Weg von hier“ sind aber auch die Worte, mit denen viele Fluchten beginnen. Gab es einst die Flucht aus der Aufklärung in die Romantik, ist es heute die Flucht aus der Realität in eine gefühlte Wirklichkeit, eine Flucht in die Internet-Schutzräume der Gleichdenkenden, eine Flucht vor der Informationsflut in ein tatsachenbefreites Leben. Solche Fluchtwege sind verworren und unübersichtlich. Ob sie in eine neue Romantik führen, erscheint ziemlich ungewiss.

Weil Erwin Pelzig aber ohnehin lieber bleibt als geht, will er zumindest wissen, was hinter diesen Fluchten steckt. Wem nützen sie, und wer sind hier eigentlich die Schleuserbanden?

So gräbt und grübelt sich Pelzig in „Weg von hier“ durch das Chaos unseres angeblichen Epochenwandels, wie immer begleitet von seinen beiden Freunden Hartmut und Dr. Göbel.

Erwin Pelzig ist am Donnerstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr im Konzertsaal der Tauberphilharmonie Weikersheim zu Gast. Karten gbit es im Internet unter www.tauberphilharmonie.de

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.09.2019