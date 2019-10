Erstmals mit Klängen von Alphörnern

Einmal im Jahr kommt der Wald in die Kirche: dann erklingen Naturhörner im Chorraum, bunte Blätter, Bäume, Waldfrüchte und ein Hirschgeweih tauchen den Raum in herbstliche Farben.

Laudenbach. Es ist der dritte November: der Tag an dem Jäger in Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich und Italien in Gottesdiensten den heiligen Hubertus ehren.

Die Kreisjägervereinigung Mergentheim (KJV) und die katholische Kirchengemeinde Laudenbach werden in diesem Jahr am 3. November um 9 Uhr in der Kirche St. Margareta die Hubertusmesse gemeinsam gestalten.

Dankbarkeit ausdrücken

Die Naturhornbläser haben zusammen mit Pfarrer Burkhard Keck die Messe für alle Interessierten vorbereitet. Jäger sind naturverbundene Menschen. Sie lieben die Natur und sind dankbar dafür, dass sie die Kulturlandschaft und damit die Schöpfung mitverwalten und mitgestalten können.

Diese Dankbarkeit wollen die Jäger bei diesem besonderen Gottesdienst mit ihren Instrumenten ausdrücken. Die Parforcehörner, die geblasen werden, waren schon im 17. Jahrhundert bekannt. Sie fordern von den Bläsern ein großes Einfühlungsvermögen und höchste Konzentration, denn jeder Ton der Naturtonreihe muss mit den Lippen geformt und der nötige Luftdruck über das Zwerchfell geregelt werden.

Ähnlich schwierig sind auch die Alphörner zu blasen, die bei diesem Gottesdienst das erste Mal mit dabei sind. Dazu ertönt dann noch die Orgel – sicherlich ein einmaliges Klangerlebnis. Die Hornmusik hat dienenden Charakter und fügt sich in den Gottesdienstlichen Ablauf ein.

„Keine Folklore“

Die Bläser gestalten keine konzertante Darbietung und auch keine Folkloreveranstaltung sondern „eine heilige Messe im Hause Gottes, die zur Begegnung mit dem Herrn der Schöpfung einladen soll“. Am Ende des Gottesdienstes werden die Fürst Bless Hornbläser der Kreisjägervereinigung die Gottesdienstbesucher an der Kirchentüre verabschieden.

Im Anschluss an die Hubertusmesse sind die Freunde von Gebratenem in den Laudenbacher Julius-Echter-Keller eingeladen, dort bieten die Jäger zusammen mit dem Demeterhof Stier ein Mittagsbuffet, sowie anschließend Kaffee und Kuchen an. kjv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019