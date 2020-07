Erste Schulung für Schiedsrichter

Laudenbach.Die erste Schiedsrichter-Schulung der Saison 2020/21 findet am Montag, 27. Juli um 19.30 Uhr im AMC-Heim Laudenbach statt.

Warten hat ein Ende

Lange musste gewartet werden, bis die Schulungen wieder starten konnten, nun ist es aber wieder so weit. Gemäß den Corona-Verordnungen sind ab sofort auch wieder Präsenzschulungen möglich. So können also Schulungen im AMC-Heim, selbstverständlich unter Einhaltung der Vorschriften, stattfinden.

Zurück zur Normalität

Das ermöglicht der Schiedsrichtergruppe, Stück für Stück in die Normalität zurückkehren zu können. Zu Beginn der bereits angebrochenen Saison stehen Vorbereitungen auf diese mit Regeländerungen und wfv-Bestimmungen auf der Tagesordnung.

Stift nicht vergessen!

Hans-Jürgen Ferenz aus Bad Rappenau wird an diesem besonderen Abend referieren. Ein Stift ist zur Schulung mitzunehmen. pm

