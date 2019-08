Erlebnisreiche Tage

Weikersheim.Die katholische Kirchengemeinde Weikersheim hat eine Gemeindefahrt in die Rhön unternommen. Erstes Ziel war das bayrische Staatsbad Bad Brückenau. Hier erfuhr man von Reiseleiter Martin Walter, der aus der Rhön stammt, einiges von der Historie. Vom damaligen Fürstenhof aus lenkte König Ludwig der I. von Bayern die Staatsgeschäfte des Königreiches Bayern. Er errichtete neben dem Bellevue auch den Elisabethenhof, in dem Kaiserin Elisabeth von Österreich, genannt „Sisi“, vier Wochen zur Kur war. Natürlich konnte die Reisegruppe auch das Wasser der fünf Heilquellen kosten, bevor man sich an die Weiterfahrt nach Sparbrot bei Gersfeld machte.

Als nächstes Ziel stand die Wasserkuppe auf dem Programm. Sie ist mit 950 Metern der höchste Berg der Rhön und liegt in Hessen. Die Wasserkuppe gilt als Berg der Segelflieger. Der Pilot Ernst Ude wirkte hier als Pionier der deutschen Segelfliegerei. Den Aufenthalt konnte man mit der Besichtigung, der Nutzung der Sommerrodelbahn und dem Beobachten der Segelflieger verbringen. Den Kreuzberg, mit 928 Metern höchster Berg der bayrischen Rhön, steuerte die Reisegruppe als nächstes an. Nach dem Aufstieg zur Kreuzigungsgruppe und Besichtigung der Wallfahrtskirche ließ man es sich bei einer Rast gut gehen. Nach einer der Rückfahrt erreichte die Gruppe mit vielen Eindrücken die Heimat.

