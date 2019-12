Erfahren und engagiert

Neubronn.Die Firma Friedrich Wolfarth in Weikersheim-Honsbronn hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt.

Hans-Friedrich Wolfarth, einer der beiden Geschäftsführer, würdigte die langjährige Treue und Leistungen der Geehrten.

Beitrag zum Erfolg

Der Erfolg des Unternehmens basiere nicht zuletzt auf dem Engagement und der Erfahrung dieser Mitarbeiter, so der Geschäftsführer.

Geehrt wurden Brigitte Wolfert, Alexander Feist und Andreas Jaskula. Alle drei traten 1994 in das Unternehmen ein und sind somit seit 25 Jahren bei Wolfa; Brigitte Wolfert als kaufmännische Angestellte in der Verwaltung im Bereich des Rechnungswesens, Alexander Feist in der Glaserabteilung und Andreas Jaskula in der Fenster- und Türenfertigung. pm

