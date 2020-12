Einstimmig für einen Neubau und eine Sanierung

Weikersheim.Beide Brücken haben Geschichte: Die Geschichte der Haagener Nepomukbrücke, die den Vorbach überspannt, reicht zurück bis etwa 1837. Da kann der Pioniersteg nicht mithalten: Er wurde erstmals 1969 durch die Volkacher Pioniereinheit der Bundeswehr errichtet, die nach Schäden 1996 in nur 23 Tagen einen Ersatzbau über die Tauber spannte.

Das Haagener Muschelkalk-Bauwerk zeigt sichtbare Alterserscheinungen: Es zeigen sich Risse, die „Füllung“ drückt das Sichtmauerwerk nach außen, ein Bogen ist bereits leicht abgesackt.

Das Weikersheimer Ingenieurbüro „Pfahler + Schweizer“, das bereits die Erstbnegutachtung vornahm und der Stadt bei der Vorbereitung der Zuschussanträge zur Hand ging, soll jetzt die Planung, Ausschreibungsvorbereitung und Durchführungsbegleitung übernehmen. Einstimmig beauftragte der Technische Ausschuss das Büro mit der Objekt- und Tragwerksplanung. Das vorläufige Honorar: rund 38 500 Euro.

Nach fast 25 „Dienstjahren“ ist auch die Pionierbrücke nicht mehr, was sie einst war: Die Tauber hat an den Holzpfosten im Wasser genagt. Die beliebte Fußgängerbrücke, die die Kernstadt mit Festplatz und Sportgeländen verbindet, muss dringend ersetzt werden. Ohne Entwurfsplanung aber lässt sich kein für den erforderlichen Neubau schwerlich ein geeignetes Förderprogramm finden. Das auf Brücken in Holzbau- und Holzbauverbundweise spezialisierte in Lohmar ansässige Ingenieurbüro Miebach, das bereits die Planungen für die Brücke in Schäftersheim durchführte, hat jetzt eine Trogbrücke vorgeschlagen – ähnlich dem Brückchen, das Spaziergänger beim Rundgang ums Schloss überqueren. Der Ersatzbau für die Pioniergrücke hat natürlich ganz andere Maße: Vorgesehen ist eine gut zwei- bis zweieinhalb Meter breite und 37 Meter lange Überspannung der Tauber ohne Zwischenstützen, so dass das Wasser dem Bauwerk nichts mehr anhaben kann. Rutschsicherer Gussasphalt auf dem Boden, seitliche Verkleidung und oberseitige Blechabdeckung sollen eine hohe Lebensdauer des Holzbauwerks sicherstellen. Das Gremium billigte einstimmig die Beauftragung für ein vorläufiges Honorar von annähernd 32 000 Euro. ibra

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.12.2020