Einbruch in Gemeindehaus

Weikersheim.Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen verschafften sich noch unbekannte Täter Zutritt in ein kirchliches Gemeindezentrum in der Straße „Am Bahnhof“ in Weikersheim.

Durch ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes brachen die Täter mit Gewalt in das Haus ein. Im Inneren wurden weitere Türen aufgehebelt. Es wurden zahlreiche Bürogegenstände entwendet.

Der Wert des Diebesgutes beträgt laut Polizeibericht mehrere tausend Euro. Zudem entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.04.2020