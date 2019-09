Laudenbach.Gemeinsam mit der Weingärtnergenossenschaft Markelsheim bieten die Laudenbacher Weingärtner am Samstag, 21. September, im Julius-Echter-Keller einen unterhaltsamen Abend.

Ob Suser, Sauser, Bitzler, Rauscher oder auch Federweißer: Frisch gepresster Traubenmost, dessen alkoholische Gärung gerade begonnen hat und der noch keiner Filtration unterworfen war, ist ein vielfältiger Genuss in den unterschiedlichsten Gärstufen. Wer also Lust auf einen unterhaltsamen Abend mit Federweißer, frischem Zwiebelkuchen und weiteren Leckereien hat, ist am Samstag, 21. September, ab 19 Uhr im Julius Echter Keller in Laudenbach willkommen.

Die musikalische Unterhaltung wird von dem bekannten Kabarettisten und Liedermacher Kurt Klawitter gestaltet. Mit seiner hohenlohischen Schlitzohrigkeit und seinem Witz wird er so manche Geschichte musikalisch erzählen. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.09.2019