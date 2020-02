Ein Kampf gegen Windmühlen

Es war einmal vor etlichen Jahren, anno 2014/2015. Im Zuge der Windparkerweiterung in Neubronn rückten Bagger an, hoben die Randstreifen und auch einige Grenzsteine an Feldwegen aus und verfüllten sie mit Schotter und Steinen. Die Eigentümer wurden weder informiert noch gefragt (so macht man das heute!). Die Eigentümer entrüsteten sich.

Bei einem Lokaltermin mit dem Geschäftsführer der WEA, Stadtbaumeister, dem Verantwortlichen der Baufirma, Ortschaftsräten und betroffenen Landwirten, sicherte der Geschäftsführer der WEA den Landwirten zu, dass alle entstandenen Schäden bis nach der Ernte behoben werden. Und sie glaubten es. Zahlreiche Briefe und Mahnschreiben, auch von einem inzwischen beauftragten Rechtsanwalt, blieben erfolglos. Auf die zweite Mahnung des Rechtsanwalts reagierte nur noch der Bürgermeister von Weikersheim. Laut Bürgermeister alles „safe“. Schließlich ist er Bürgermeister für alle Bürger der Stadt. Er begegnet uns seither mit offener und ehrlicher Ignoranz. Auch in einer Bürgerversammlung, vom scheidenden Ortsvorsteher auf das Thema angesprochen, alles „safe“. Das Thema gehöre nicht hierher. Bei den Kandidatenvorstellungen vor den Kommunalwahlen haben wir unser Anliegen vorgebracht. Die überwiegende Meinung: So ginge das nicht. Wir machen uns für die Anliegen der Bürger stark! Inzwischen halten sich die kritischen Stimmen eher vornehm zurück, Lobeshymnen werden angestimmt. Und unser Schaden bleibt. Wir fordern, dass der Schotter entfernt wird, die Grenzsteine wieder gesetzt werden und entgangener Nutzen und Aufwendungen ersetzt werden. Unsere frühere Befürwortung für Windenergie hat erheblich Schaden genommen. Der Kampf gegen „Windmühlen“ hat uns bereits viel Zeit, Energie und Nerven gekostet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.02.2020