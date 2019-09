Ein Hofstaat im Miniaturformat

Am 18. September 1712 wurden sie geliefert: die berühmten Zwerge des Schlossgartens Weikersheim. Der Bildhauer Johann Jakob Sommer hatte sie mit seiner Werkstatt angefertigt.

Weikersheim. Von Jakob Sommer und seinen Mitarbeitern stammen alle Steinfiguren im Schlossgarten – insgesamt weit über einhundert. Dass dieser Reichtum sich bis heute erhalten hat, ist allein schon etwas ganz Besonderes. Eine absolute Rarität aber sind die Zwergenfiguren von Weikersheim, die vor genau 307 Jahren in den Garten kamen.

Am 18. September 1712 lieferte der Bildhauer Johann Jakob Sommer aus Öhringen „14 Stück bilder in gartten so zwerglin gestalt worden sind“. In diesem Jahr entstand also die Zwergengalerie, die heute mit 16 Figuren die Balustrade gleich am Beginn des Schlossgartens schmückt.

Mythologie und Alltag

Die Gnome sollen, so werden sie heute verstanden, den Hofstaat und seine Bediensteten karikieren – auf humorvolle Weise. Eine Köchin und ein Wachtmeister, ein Jäger und eine Haushofmeisterin und viele mehr: Die ganze Umgebung im Garten wird von Göttern und antiken Helden bevölkert, hehren Gestalten der Mythologie. Da kann die Gegenwart der Männer und Frauen aus dem Weikersheim Schlossalltag fast als eine Geste des Respekts verstanden werden. Ihre Stellung als Hofbedienstete zeigt sich jedoch in ihrer Größe und Typik – und in der oft drolligen und witzigen Darstellung, die sich ganz von den eleganten und heroischen Posen der großen Skulpturen unterscheidet. Die Weikersheimer Zwerge stehen in der Tradition der Karikaturen des französischen Zeichners und Grafikers Jacques Callot (1592-1635). Seine Stiche fanden weite Verbreitung und wurden zum Vorbild für Figuren – meist im kleinen Format.

Anfang des 18. Jahrhunderts waren sie in Süddeutschland, Österreich, Böhmen, Mähren und Oberitalien weit verbreitet. Auch im größeren Format gab es Zwerge und wie in Weikersheim wurden sie in den Schlossgärten aufgestellt.

Letztes Zeugnis barocker Ästhetik

Fast alle dieser Figurenensembles sind verloren: Weikersheim bietet eines der allerletzten Beispiele für diese besondere Form der barocken Ästhetik. Deswegen haben die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg auch die Weikersheimer Zwerge für die Bundesgartenschau ausgewählt: Abgüsse der originalen barocken Figuren schmücken den Garten in Heilbronn.

Graf Carl Ludwig von Hohenlohe-Weikersheim, der Weikersheimer Landesherr, der den Garten anlegen ließ, verglich sich wie alle Herrscher des Barock mit den Göttern und Helden der Antike. Ein ungewöhnlicher Kontrast dazu sind die berühmten Zwerge des Schlossgartens. Dem Grafen war der Garten so wichtig, dass er gleich nach seinem Regierungsantritt 1708 die notwendigen Aufträge an Handwerker und Künstler vergab. ssg

