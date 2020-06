Ein Feldkreuz aus Muschelkalk kehrt zurück

Queckbronn.Im Rahmen der Abrundungsmaßnahmen der Flurneuordnung, wurde durch den Vorsitzenden August Denninger die Rückführung eines historischen Sühnekreuzes an den Ortsverbindungsweg in Weikersheim-Queckbronn angeregt.

In den 1970er Jahren wurde dieses Muschelkalk-Kreuz bei einem Manöver der amerikanischen Streitkräfte beschädigt – und verwaiste daraufhin in der Hecke des an der Straße gelegenen

...