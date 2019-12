Durchdacht und auch nachhaltig

Weikersheim.Was ist gute Ernährung in Zeiten des Klimawandels? Klar – schmecken muss es. Aber es soll eben auch durchdacht und möglichst nachhaltig sein. Das Team von „Fridays for Future“ hatte daher ein veganes Menü vorbereitet, das in drei Gruppen gekocht wurde. Die Küche der Förderschule Weikersheim war dafür bestens geeignet, und so legten die zehn ausgewachsenen „Kochlehrlinge“Mit der Initiatorin Renate Meixner voller Elan los. Schon beim Schnippeln entstanden die ersten Gespräche über Persönliches, über Motivation und Engagement, über Nahrungsmittel und Klimagerechtigkeit.

Der Aha-Effekt kam dann bei Tisch: Niemand wusste vorher wie köstlich Rote Beete an Apfel-Karamellsoße sind! Über Brotaufstriche und Salate ging es weiter zu Flammkuchen und den Gründen für mehr pflanzliche Ernährung. Im Fokus standen nicht Probleme in der Tierhaltung, sondern der Anbau von Futtermitteln, der sehr viel Fläche verbraucht. Die meisten Tiere werden in Deutschland nämlich u.a. mit importierten Soja gefüttert. Dieses stamme zum Großteil aus Südamerika und sei ein Grund für das Abbrennen des Amazonasregenwaldes.

Auch war die Sorge über den Verlust von Ackerland ein Thema: Durch Verbauung, unangepasste Nutzung und Klimawandel gehe immer mehr fruchtbarer Boden verloren. Trotz der teils unangenehmen Nachrichten war die Stimmung fröhlich und positiv. Nun wurde gar nicht darüber debattiert, ob solche Abende auch in Zukunft stattfinden sollen, sondern nur darüber, in welcher Form. Denn die jungen Menschen von „Fridays for Future“ stecken in Ausbildung, Studium und Abitur und sind vielfältig aktiv. zam

