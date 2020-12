Düker bald für Fische überwindbar

Weikersheim.Fische haben’s manchmal schwer. Gleich acht Wanderungshindernisse im Bereich des Vorbachs schränken die Durchgängigkeit ein, für vier davon ist die Stadt verantwortlich. Um- und Rückbaukonzeptionen sind erarbeitet, und beim gut sichtbaren Hindernis nahe der Brücke an der K 2858 im Bereich der Gartenstraße geht es jetzt an die Umsetzung. Die Stadt nutzt die Gelegenheit, die Arbeiten an die fürs kommende Jahr vorgesehene Brückensanierung durch den Landkreis anzuschließen.

Der von der inzwischen auch als „Rewe-Brücke“ bekannten Vorbach-Querung gut zu erkennende Betonkasten ist nicht einfach zurückzubauen, denn es handelt sich um einen Schmutzwasserkanal. Damit dieser Düker künftig für Fische kein Hindernis mehr darstellt, soll er durch eine Aufschüttung und eine bis weit unter die Brücke reichende so genannte „raue Rampe“ überwindbar gemacht werden. Aufgrund der Synergien, die sich durch die Integration der Maßnahme in die Ausschreibung des Landkreises zur Brückensanierung ergeben, liegen die Kosten für die Durchgängigkeitsmaßnahme bei 74 000 Euro. ibra

