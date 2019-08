Drei Spiele am Kärwe-Wochenende

Weikersheim.Bei der Weikersheimer Kärwe wird traditionsgemäß auch Fußball gespielt. Los geht es am Freitag, 30. August. Mit den Alten Herren der SGM Weikersheim/Schäftersheim geht es los. Sie erwarten die Fußballer des FC Creglingen um 18 Uhr auf dem Sportplatz in Weikersheim.

Weiter geht es am Samstag, 31. August. Zur 600. Kärwe öffnen die Fußballer das gut bewirtete Sportheim um 13 Uhr. Ab 13.30 Uhr starten die Kärwespiele der Aktiven mit dem Kreisliga B4-Spiel der zweiten Mannschaft gegen den TSV Althausen/Neunkirchen. Im Anschluss feiert die erste Mannschaft um 16 Uhr Heimpremiere in der Bezirksliga Hohenlohe und trifft auf die SGM Niedernhall/Weißbach. Das Sportheim bleibt auch im Anschluss an die Spiele bis 22 Uhr geöffnet.

