Dorfgemeinschaft mit viel Engagement

Schäftersheim.Besonderer Erntedank wurde in der Schäftersheimer Nikolauskirche gefeiert. Unter dem Motto „Behüten und Bewahren“ beleuchtete Pfarrer im Ruhestand Roland Stiehle im Gottesdienst nicht nur die Pflicht der Menschen, die Erde zu bewahren, sondern auch die Notwendigkeit, historische Bauwerke wie die Nikolauskirche als traditioneller Treffpunkt von Gemeinde zu erhalten.

Das Erntedankfest sei ein guter Anlass, den Abschluss der Kirchturmrenovierung zu feiern und sich bei Spendern, Firmen vor Allem bei den planenden und, die Renovierung leitenden Architekten zu bedanken. Bürgermeister Klaus Kornberger sagte, schon durch seinen Vornamen fühle er sich mit der Nikolauskirche in Schäftersheim verbunden, und die Stadt Weikersheim habe sich gerne an der Finanzierung des Turms beteiligt, der nun wieder weithin sichtbarer Orientierungspunkt ist. Ortsvorsteher Lang zeigte sich dankbar für die unfallfreie Arbeitsphase am Turm. Alle Schäftersheimer Bürger und Vereine hätten sich auch gemeinschaftlich finanziell und tatkräftig für den Erhalt des Bauwerks eingesetzt und so eine funktionierende Dorfgemeinschaft demonstriert. Über die einzelnen Abschnitte der vierjährigen Planungs- und Renovierungszeit informierte Architekt Hanns Berger. Vor allem seine Mitarbeiterin Heike Hüppop habe den Bau bis hin zur Fertigstellung bestens betreut. Pfarrer Roland Stiehle dankte allen verantwortlich Mitwirkenden und besonders auch den ehrenamtlichen Mitgliedern des Bauausschusses der Kirchengemeinde.

„Wir machen mit“

Verbunden mit einem Kirchturmgedicht überreichte der Schäftersheimer Seniorenkreis eine Geldspende an die Kirchengemeinde. Eine weitere Spendenaktion schloss sich an den Gottesdienst an – der Verkauf von Bildern und Gemälden des 2015 verstorbenen Schäftersheimer Malers Karl- Ernst Sauer.

Die ganze bunte Vielfalt der Schäftersheimer von Jung bis Alt zeigte sich an der aktiven Beteiligung vieler Kinder im Gottesdienst. Das Anspiel der Kinderkirche gab Impulse zum Nachdenken über Menschen, Umwelt und Konsumverhalten. Die Kinder des Schäftersheimer Kindergartens machten auf sich aufmerksam mit dem Lied: „Wir sind die Kleinen in der Gemeinde“ und lautstark: „Wir machen mit!“

Pfarrer Stiehle nahm dieses beispielhafte Stichwort der Kinder auf und ermunterte die Gottesdienstbesucher nachdrücklich, sich als Kandidaten für die im Dezember anstehende Kirchenwahl aufstellen zu lassen. Über dieses Thema wurde im Anschluss beim Kirchkaffee vor dem Gemeindehaus heftig diskutiert. rb

