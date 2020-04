„Digitale Welt hilft uns im Moment sehr“

Wie viele andere Kommunen auch, nutzt die Stadt Weikersheim in der Corona-Krise die Vorteile der digitalen Welt. Gearbeitet wird weiter mit voller Kraft, stellt der Bürgermeister klar.

Weikersheim. Weil Weikersheim aufgrund der Skiausfahrt des Skiclubs schon am Anfang der Corona-Krise im Fokus der Öffentlichkeit stand, sei die Bevölkerung frühzeitig sensibilisiert gewesen, sagt Klaus Kornberger auf Anfrage unserer Zeitung. „Die Gefahr war den Menschen hier sehr schnell bewusst“. Im Gespräch erzählt der Bürgermeister, unter welchen erschwerten Bedingungen die städtischen Mitarbeiter ihren Dienst tun und dass es trotz des Ernstes der momentanen Lage auch Erfreuliches zu vermelden gibt.

Wie geht es Ihnen der aktuellen Krise persönlich? Sind Sie gesund und vom Coronavirus bislang verschont geblieben?

Klaus Kornberger: Als Bürgermeister trägt man besondere Verantwortung. Auf die Gefahrensituation habe ich sehr schnell reagiert und entsprechende Vorsicht walten lassen. Das bedeutete, dass Kontakte vermieden wurden bzw. nur in Ausnahmefällen ein Gespräch oder eine Besprechung mit persönlicher Begegnung stattfand. So blieb ich vom Corona-Virus bisher verschont. Die Begegnungen mit der Bürgerschaft, meinen Vereinen und auch meinen Freunden fehlt mir schon! Gott sei Dank ist auch meine gesamte Familie bisher gesund und agiert ebenfalls sehr vorsichtig.

Wie sehr nimmt Sie die aktuelle Situation beruflich in Anspruch?

Kornberger: Wer denkt, dass uns die Arbeit ausgegangen ist und wir hier mit halber Geschwindigkeit arbeiten, der irrt. Obwohl das Rathaus geschlossen ist und wir nur per Voranmeldung sowie nur für unaufschiebbare und wichtige Angelegenheiten zur Verfügung stehen, hilft uns die digitale Welt sehr, unsere Aufgaben und die Hilfestellungen für die Bürgerschaft zu meistern.

Für mich persönlich ist Corona im beruflichen Alltag derzeit omnipräsent. Kontakte, Videokonferenzen und enge Abstimmungen zum hervorragend arbeitenden Krisenstab im Landratsamt, dem Städtetag und dem Gemeindetag gehören ebenso zum Pensum, wie der Kontakt zu den heimischen Unternehmen.

Wichtig für mich ist auch die klare Ansage zu den Themen Kinderbetreuung, Friedhofswesen, Standesamt, Schulen, Bücherei, dem Hallenbad bis hin zu den Eigenbetrieben und dem Bauhof. Die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Fürsorge ist mir wichtig.

Wie geht es den Mitarbeitern Ihrer Stadtverwaltung und des Bauhofs? Sind auch hier schon Corona-Verdachtsfälle bzw. Krankheitsfälle aufgetreten?

Kornberger: Hier darf ich mich bei den Beschäftigten der Stadt herzlich bedanken. Die Hinweise und die Bitten zur Vorsicht werden tagtäglich gelebt und so haben wir hier keine besonderen Vorkommnisse zu beklagen.

Die wichtigen Arbeiten können weitestgehend umgesetzt werden, darüber hinaus haben wir unsere Teams so gebildet, dass möglichst wenig Angriffsfläche für das Virus besteht. Hygienemaßnahmen und Desinfektionsmittel werden im Rathaus wie auch in den einzelnen Dienststellen umgesetzt. Das Beschaffungswesen hat hier schnell und effektiv gearbeitet.

Wie läuft die Krisenbewältigung in der Stadtverwaltung? Welche Veränderungen haben sich im Rathaus, auch für Besucher, ergeben?

Kornberger: Aufgrund der Tatsache, dass Weikersheim am Anfang der Corona-Krise durch die Skiausfahrt des Skiclubs im Fokus stand, war die Bevölkerung frühzeitig sensibilisiert. Die Gefahr war den Menschen hier sehr schnell bewusst. Die Krisenbewältigung ist abhängig und geprägt vom Verständnis der Bürgerinnen und Bürger. Dieses Verständnis ist aber keine Einbahnstraße – auch wir tun alles, um den Verwaltungsalltag für die Bürgerschaft so angenehm wie möglich zu gestalten und auf die besonderen Umstände Rücksicht zu nehmen. Unser Alltag ist geprägt von der Tatsache, dass wir in Schicht arbeiten, dazu in festen Teams, wobei dazu das Arbeiten im Homeoffice, übrigens bei uns familienfreundlich bereits seit 20 Jahren eingeführt, ermöglicht ist. Alle Bürger haben die Gewähr, dass ihr Anliegen von uns auch weiterhin schnellstmöglich bearbeitet wird, allerdings ist die persönliche Begegnung nicht möglich. Nur in Ausnahmefällen sind insbesondere standesamtliche Termine noch vergeben. Menschlich äußerst tragisch sind die Vorgaben zu den Beerdigungen und den Trauungen. Jeder sieht die zwingende Notwendigkeit der strengen Beschränkungen auf die unmittelbaren Familienangehörigen bzw. bei den Trauungen auf das Brautpaar selbst. Auch das sind Situationen, in denen reichlich Tränen fließen – wir aber einfach keine Zugeständnisse machen können. Eine unwirkliche Welt!

Was sind die größten Probleme und Aufgaben, die Sie und Ihre Verwaltung aktuell bewältigen müssen? Wie läuft die Kommunikation mit dem Gemeinderat?

Kornberger: Unsere Aufgabe ist, die Stadt am Leben zu erhalten. Der Verwaltungsalltag ist das eine, aber wir sind gehalten, den Bürger hier über die Medien, über unsere Homepage und sonstigen Informationsplattformen zu informieren, zu zeigen: Wir sind für Euch da. Wir spüren, dass die Betriebe nun die staatlichen Instrumente wie Kurzarbeit nutzen und ganze Erwerbszweige in unangenehme Situationen kommen.

Eine Stadt wie Weikersheim, die auch von den Themenschwerpunkten Kultur und Tourismus lebt, ist partnerschaftlich auf die Gastronomie angewiesen. Und umgekehrt. Wichtig auch der Kontakt zur heimischen Wirtschaft, denn wer sich einbildet, dass die finanzielle Situation am Jahresende der entspricht, die in unseren Haushaltsplänen abgebildet ist, der lebt nicht in dieser Welt.

Dem Gemeinderat bin ich für das große Verständnis und die Bereitschaft, in diesen Zeiten ungewöhnliche Entscheidungswege mitzutragen, sehr dankbar. Wir wissen um die Herausforderungen und die Verpflichtung der kommunalen Seite, hier stützend zu wirken. Eine Herausforderung ist, nun die Finanzplanung fest im Auge zu haben und den fehlenden Einnahmen rechtzeitig gegenzusteuern. Der Kontakt mit dem Ältestenrat funktioniert per E-Mail, Telefonkonferenz oder jetzt per Videokonferenz.

Die Stadt hat Hilfen für Privatpersonen organisiert. Gibt es auch Unterstützung für Unternehmen, Betriebe oder Selbstständige?

Kornberger: Das ist auch für mich das Erfreuliche, dass sich Menschen für Menschen organisieren. Ob Jugendclubs in den Ortsteilen und der Stadt, ob kirchliche Kräfte oder auch Helferkreise, alle bieten sich an, den bedürftigen und auf Hilfe angewiesenen Menschen zu helfen. Auch Nachbarschaften helfen sich gegenseitig – alles schöne Zeichen der Solidarität. Für die Kommune selbst gilt es, die Pandemie bestmöglich mit zu bekämpfen und die Ordnung zu wahren. Die Unterstützung der Unternehmen wird durch den Bund und das Land organisiert und umgesetzt. Hier ist nur zu wünschen, dass die Finanzhilfen möglichst rasch und unkompliziert umgesetzt werden. Eine Stadt ist ja auch ein Unternehmen mit besonderen Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge. Hoffen wir, dass die Politik von Bund und Land die Städte und Gemeinden nicht vergessen.

Welche Herausforderungen sehen Sie auf die Stadt und Ihre Bürger zukommen, wenn die Ausgangsbeschränkungen bestehen bleiben oder sogar verschärft würden?

Kornberger: Die Ausgangsbeschränkungen sind lebensrettend für die große Anzahl der Menschen der Risikogruppen. Eine Verschärfung greift sicher dann, wenn einige uneinsichtige Zeitgenossen weiterhin meinen, sie könnten hier Party feiern. Die Herausforderungen sind vielfältig! Wir müssen das Betreuungsangebot vorhalten, das Thema Passierscheine wird eine größere Rolle einnehmen, dazu das Thema Bußgeldkatalog, aber auch ganz wichtig die nachhaltige Versorgung unserer Hilfsorganisationen und sozialen Einrichtungen mit Schutzkleidung. Auch von mir der Appell, alles Mögliche dazu beizutragen und die klaren Anordnungen zu befolgen, zu Hause zu bleiben und nicht fahrlässig mit dem Virus und der damit verbundenen Pandemie umzugehen.

