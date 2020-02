Weikersheim.Die freie Journalistin Jutta Hajek liest am Donnerstag, 5. März, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Weikersheim aus ihrem Buch „Siehst du die Grenzen nicht, können sie dich nicht aufhalten. Eine blinde Familie beweist, dass man jedes Hindernis überwinden kann“, erschienen im bene!-Verlag von Droemer Knaur.

Wie findet man sich zurecht, wenn man nicht sehen kann? Welche Strategien helfen, seinen Traum zu verwirklichen? Was kann mein Vertrauen in das Leben stärken?

Antworten auf diese Fragen gibt die aus Röttingen stammende Autorin Jutta Hajek, die im Weikersheimer Gymnasium ihren Mann kennenlernte, bei ihrer Lesung am 5. März um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Weikersheim anhand der Lebenslinien von drei außergewöhnlich mutigen Menschen.

„Wenn Menschen mir ihre Geschichte erzählen, bekomme ich große Ohren, und es kribbelt mich in der Schreibhand. Berührung mit blinden Menschen hatte ich vorher nicht. Mariechen, Stefan und Christof haben mich in ihr Leben gelassen. Ich habe versucht, herauszufinden, warum sie fröhlich sind, obwohl sie allen Grund zum Jammern hätten. Diese Familie berührt mich im Herzen“, erklärt die Autorin, die auch verraten wird, wie es dazu kam, dass sie diese Familiengeschichte unbedingt aufschreiben wollte.

Schon bei ihrer Geburt ist Maria Müller fast blind. Als während des Zweiten Weltkriegs die Gestapo zum Hof der Familie kommt, um sie – wie andere Menschen mit Behinderung – in die Tötungsanstalt Hadamar zu bringen, kann sie gerade noch fliehen. Später hält sie ihre Einschränkung nicht davon ab, sich ins Leben zu stürzen: Sie ergattert einen gefragten Job, baut ein selbst entworfenes Haus und trifft Josef – die Liebe ihres Lebens. Ihre Kinder, Stefan und Christof, werden ebenfalls fast blind geboren. Doch zum Glück haben sie nicht nur den Gendefekt, sondern auch den Lebensmut ihrer Eltern geerbt: Stefan wird als erster Blinder in Deutschland zum Priester geweiht. Sein Bruder Christof wird Lehrer. An einer Schule für Sehende .

Die Eintrittskarten können in der Stadtbücherei Weikersheim, so wie in der Tourist-Information Weikersheim erworben werden. Weitere Informationen und Kartenreservierungen unter Telefon 07394/3054.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.02.2020