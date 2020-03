Die Schwerelosigkeit hat Urlaub genommen

Weikersheim.Atemberaubende Akrobatik und beste Unterhaltung bildet den Rahmen eines Varieté-Abends unter der Leitung von „Herrn Niels“ am Samstag, 14. März, 19.30 Uhr in der Tauberphilharmonie. Er begeistert sein Publikum mit einer Mixtur aus Pantomime, Clownerie und als Gummimensch. Mit sparsamer Mimik und höchst eigenwilliger Körpersprache jagt er Flaschen und taucht durch Nebelschleier. Er ist der Publikumsliebling vieler Shows. Sein Programm ist Visual Comedy par excellence. Zu Hause auf allen bedeutenden Varietébühnen, Theater- und Comedyfestivals und mehrfach international ausgezeichnet, präsentiert Herr Niels sein unglaubliches Spiel mit imaginären Kräften.

Der Konzertsaal der TauberPhilharmonie wird an diesem Abend zur Manege, wenn Dustin Waree mit seinem Einrad akrobatische Einlagen vollführt und dabei live singt. Antje Pode stürzt am Vertikalseil meterweit in die Tiefe und fängt sich doch lässig-elegant kurz vor dem Boden ab. Außerdem jongliert sie unterschiedlich große Koffer und Taschen mit ihren bloßen Füßen. Die Schwerelosigkeit hat hier wohl gerade Urlaub genommen. Robert Choinka ist muskelstarker Handstandartist und in seiner Rolle des machohaften Mechanikers, durch dessen Adern reines Motoröl fließt, vollführt Robert mit an Arroganz grenzender Gelassenheit einarmige Handstände auf einem Reifenstapel.

Doc Shredder versteht es wie kein anderer, blitzschnell und wirkungsvoll das stumme Material Papier in Szene zu setzen. Zeitungspapier erlebt durch seine Kunst eine unerwartete Verwandlung. Die Dolls Company zieht das Publikum sofort in ihren Bann und erzeugt durch ihre akrobatischen Poweracts wahre Begeisterungsstürme. Mit Bert Rex ist ein mehrfach ausgezeichneter Zauberer der Conferencier des Abends.

