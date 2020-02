Die pure Wildnis vor Augen

Schäftersheim.Über eine Reise nach Kamtschatka gibt es einen Lichtbildervortrag am 12. und 13. März in der Heckenwirtschaft „Alte Klosterscheuer“ in Schäftersheim.

Dr. Christine Reuter und Peter Schöderlein berichten von ihrer Reise zu dieser fernen Halbinsel im Osten Russlands. Wer an Kamtschatka denkt, der hat Vulkane, Bären, Lachse und pure Wildnis vor Augen – und das völlig zurecht.

Natur ...