Die große Kraft des Zusammenstehens

Auch Weikersheim „kann Musik“: Mit einem großen Chor- und Blasmusiktreffen nahmen am Sonntag die Weikersheimer Vereine die Tauberphilharmonie „in Besitz“.

Weikersheim. Es war der „Tag der Bevölkerung“ – nach der Hausöffnung am Samstag, waren am Sonntag die Weikersheimer Musikschaffenden die Hauptakteure in der Tauberphilharmonie. Da lachte dann auch draußen der Himmel, als drinnen die

...