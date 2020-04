„Die Gesundheit aller Beteiligten geht vor“

Elpersheim.Der SV Elpersheim musste sich schweren Herzens dazu entschließen, seinen für den 31. Mai geplanten traditionellen Pfingstlauf abzusagen.

Die Aussagen der Experten lassen keinen anderen Schluss zu, als dass sich die Bekämpfung des Corona-Virus und die damit verbundenen sozialen Einschränkungen noch über die nächsten Monate hinziehen werden. Unter diesen Voraussetzungen erscheint es den Organisatoren unmöglich, den beliebten Elpersheimer Pfingstlauf zu der gewohnten Zeit ordentlich über die Bühne zu bringen und sich den vielen treuen Laufsportlern als gebührender Gastgeber zu präsentieren. Mehr als 100 Helfer werden benötigt, die vielfach andere Sorgen haben als bei der Durchführung eines Volkslaufs mitzuwirken. Die Beschaffung der vielfältigen Materialien erscheint nahezu unmöglich. Ganz abgesehen davon ist es mehr als fraglich, dass die regionalen Behörden die Genehmigung für eine große Laufveranstaltung geben werden. Kurzum: der 18. Elpersheimer Pfingstlauf um den EnergieZentrum-Cup fällt der Corona-Pandemie zum Opfer – die Gesundheit aller geht vor. Im gleichen Zug müssen auch alle geplanten Aktivitäten zum 11. Elpersheimer Pfingstfestival abgesagt werden – keine Housedance-Party, kein Wiedersehen mit Number Nine, der regionalen Kultband der 80er Jahre. Auch hier möchte man sich nicht dem Gebot der Stunde entgegenstellen. Der Elpersheimer Pfingstlauf um den EnergieZentrum-Cup ist übrigens auch der Start zur Serie der Laufgemeinschaft Tauberfranken. Noch stehen die weiteren Veranstaltungen, so dass die Laufserie mit den verbleibenden vier Laufevents nach bisherigem Stand durchgeführt werden kann. Diese sind der Assamstadter Volkslauf um den Ansmann-Cup am 20. Juni, der Hakro-Stadtlauf in Schrozberg am 18. Juli, der 10. Umpfertallauf in Unterschüpf am 29. August und der 26. Niederstettener Herbstfestlauf am 26. September. Im Anschluss an diesen Lauf findet die Preisübergabe und die Verlosung von Reisegutscheinen statt. Für weitere Informationen ist eine eigene Homepage unter www.laufgemeinschaft-tauberfranken.de eingerichtet.

