Die Frage ist: Lokalpolitik oder Demokratie?!

Wir sind schnell dabei, uns über undemokratische und ungerechte Zustände z.B. in Ländern der „Dritten Welt“ zu entrüsten, obwohl Bürger dort sich oft unter größter materieller Not und echter Lebensgefahr um Verbesserungen bemühen. Bei uns selbst wird aber Demokratie trotz bester freiheitlicher Möglichkeiten auch oft nicht zum Wohle aller gelebt. Ein Beispiel dafür ist wohl Weikersheim: Im Ort wird schon gelästert, dass es nur bei der Mafia mehr geheime Sitzungen gebe als im Weikersheimer Rathaus.

Dass Stadträte ihre Mehrheit dazu benutzen, sich in Abstimmungen durchzusetzen, wird jeder verstehen. Wenn dadurch aber fast alle Angelegenheiten – auch von großem öffentlichem Interesse wie z.B. Karlsberg, Tauberphilharmonie, Hallenbad – auf Vorschlag des Bürgermeisters nur in nicht öffentlichen Sitzungen durchgewunken werden, ist es mit der Demokratie nicht mehr weit her.

Man darf Mehrheiten nicht dazu benutzen, der Bevölkerung wichtige Informationen in geheimen Sitzungen vorzuenthalten. Das erweckt den Eindruck, dass man die eigenen Bürger für so unfähig hält, dass man getrost auf ihre Meinung und ihr Mitwirken verzichten kann. Auch macht man sich dadurch natürlich verdächtig, etwas verbergen zu wollen. In Nachbargemeinden wie z.B. Niederstetten, Igersheim, Bad Mergentheim etc. wird vorgelebt, dass Lokalpolitik auch öffentlich und sachbezogen ausgeübt werden kann, wie es eigentlich sein soll.

Man muss deshalb dankbar sein, dass es wenigstens eine Stadträtin wie Frau Anja Lotz gibt, die die verheimlichten Fakten für die Bevölkerung bekannt machen will. Es gibt hoffentlich aber auch viele andere Stadträte, wohlmeinende und gerecht denkende Mitbürger, die überlegen, ob sie durch Vermeidung von Diskussionen ihrer Gemeinde am besten dienen.

PS: Das Sitzungsgeld für die Stadträte ist beschämend niedrig. Der Einsatz unserer gewählten Vertreter sollte uns schon wenigstens 100 Euro wert sein.

