Die drei Tanten sind einfach der Brüller

In ihrer 34. Saison präsentiert die Theatergruppe 0815 des TSV Laudenbach die schwungvolle Komödie „Küsse für die Tanten!“. Das Ensemble wuchs bei der Premiere über sich hinaus.

Laudenbach. Auch nach über drei Jahrzehnten hat das Laientheater in der Vorbachgemeinde nichts von seiner individuellen Art, seiner Spielfreude und seinem tollen Publikum verloren. Die Theatergruppe 0815 präsentierte bei der Premierenvorstellung anlässlich der traditionellen TSV-Jahresfeier das Lustspiel „Küsse für die Tanten“ von Erika Elisa Krug überzeugend, mit schauspielerischem Talent und viel Einsatz. Zwei Stunden beste Unterhaltung waren garantiert.

Geboten wurde ein köstlich humorvolles Theaterstück mit faszinierender Situationskomik, das von den Mitwirkenden vorzüglich umgesetzt wurde. Die Spielfreude aller Beteiligten und das passende Bühnenbild waren beste Voraussetzungen für eine gelungene Premiere und brachten so manche Besucher im Hinblick auf ihre eigenen familiären Verhältnisse ins Grübeln.

Viel Szenenapplaus

Das begeisterte Publikum würdigte die Leistung der Mitwirkenden mit viel Szenenapplaus. Der lang anhaltender Beifall am Ende war Ausdruck der Anerkennung für die Leistung der Theatergruppe.

Zum Inhalt: Der den drei Tanten ans Herz gewachsene Lieblingsneffe Timo besucht mit seiner Freundin Heike während der Semesterferien seine ledigen Tanten Alma, Berta und Christa. Da die sehr fürsorglichen Tanten nicht wissen dürfen, dass die Beiden mit dem Motorrad gekommen sind, stellen sie ihre Maschine in Nachbars Schuppen. Die Motorrad-Klamotten verstecken sie in der Wohnung der Tanten. Durch Zufall finden die Tanten die Lederausrüstung und als die aufmerksame Nachbarin und Klatschbase Vevi ihnen auch noch erzählt, dass die Bank von zwei Motorradfahrern überfallen wurde, nehmen sie an, dass der Bub und seine Freundin die Täter sind. Diese Annahme führt natürlich zu einem atemberaubenden Chaos. Der überraschend angereiste, wohlhabende Vater von Heike und die neugierige und auf die Belohnung scharfe, geldgierige Nachbarin Vevi, bringen zusätzlich Verwirrung in das Haus der ehrwürdigen Damen und bringen diese fast an den Rand der Verzweiflung.

Die ausgefeilte Geschichte dieses Lustspiels, mit zum Teil atemberaubender Situationskomik, war die ideale Voraussetzung für ein turbulent-komisches Theater, das die Besucher bei bester Unterhaltung voll in den Bann zog und die Spannung bis zum letzten Vorhang aufrecht erhielt.

Die zehn, zum Teil langjährigen erfahrenen und glänzend aufgelegten Darsteller, mit nicht weniger als fünf Neuen im Team, ließen durchweg große Spielfreude erkennen. In den drei Paraderollen das Urgestein und nicht weg zu denkende Original der Theatergruppe, Annegret Hein als abergläubische Tante Alma. Ihre biedere jüngere Schwester Berta wurde von Isolde Neef, einem ebenfalls erfahrenen Mitglied der Theatergruppe, sehenswert verkörpert. Das „Nesthäkchen“ des Trios, die besonders christlich angehauchte Tante Christa, war mit Regina Hever mit einem mehr als talentierten Theaterneuling besetzt. Diese drei originellen Charaktere waren „der Brüller des Abends“. Als Neffe der Tanten, Student und lieber Bua Timo trat mit Marco Feidel ein langjähriges Mitglied des Ensembles in bewährter Manier in Erscheinung. Als seine Freundin Heike und verwöhnte Göre war die selbstsicher überzeugend auftretende, Katharina Schäfer im Einsatz.

Im Sturm erobert

Die Klatschbase Vevi, eine Nachbarin der Tanten, die mit ihrem neugierigen Sensationsgehabe die Herzen der Anwesenden im Sturm eroberte, wurde vom Bühnenneuling Lara Oechsner herzerfrischend verkörpert. Ein weiteres Urgestein der Truppe, August Engert, stellte die Amtsperson Fritz Scholle in seiner gewohnt ruhigen, humorvollen Art dar. Seine Spielfreude und Gelassenheit waren ihm förmlich ins Gesicht geschrieben. Als sein Freund und Stammtischkollege trat mit Matthias Reuß ein weiterer Neuling als Klempner Max in Erscheinung. Mit dem Hüter des Gesetztes, als Polizist Hans Schnurr, trat der jugendliche Adrian Vogel erstmals in Erscheinung. Der Geschäftsmann, Heikes Vater Paul Baum, wurde vom erfahrenen Schauspieler Michael Weber-Schwarz, der zum ersten Mal die Laudenbacher Bühne betrat, souverän und ausdrucksstark dargestellt. Seine Bühnenpräsenz und sein souveränes Auftreten vervollständigten das Gesamtbild von einem gelungenen und sehenswerten Theater in Laudenbach.

Als Souffleuse stand Greta Wirth zur Seite. Für Ton, Licht und Musik zeichnete Stefan Söder verantwortlich. Spielleiter Raimund Zenkert und sein bewährtes Team haben in der 34. Theatersaison erneut sehr viel Zeit und Mühe aufgebracht, um ihrer TSV-Familie ein unterhaltsames, kurzweiliges Laientheater zu präsentieren. Das ist ihnen mit dem Stück „Küsse für die Tanten“ auf eindrucksvolle Art und Weise gelungen ist.

Die weiteren Aufführungen sind am: Samstag, 4. Januar, um 19.30 Uhr, Sonntag, 5. Januar, um 16 Uhr und am Samstag, 11. Januar, um 19.30 Uhr. Saalöffnung ist jeweils eine Stunde früher. Am Sonntag, 5. Januar, werden ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen angeboten. Karten für die Veranstaltungen können in der Volksbank Vorbach-Tauber eG in Laudenbach Tel. 07934 / 7037 oder an der Abendkasse erworben werden. Weitere Informationen unter www.theatergruppe0815.de.

