Dickes Lob für die Verwaltung

Rund 25 größere bis ganz große Projekte hat Weikersheim im Jahr 2018 umgesetzt. Bei der Vorstellung der Jahresrechnungen wurde fraktionsübergreifend eine positive Bilanz gezogen.

Weikersheim. Die Liste, die Kämmerin Melanie Dietz dem Gemeinderat am Donnerstagabend vorstellte, war lang. Sanierungen an den Schulen, die Arbeiten am Köhler-Areal, Erschließungen in den Ortschaften und in der

...