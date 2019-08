Der Mond steht im Fokus

Weikersheim.Am 21. Juli jährt sich die Landung auf dem Mond zum fünfzigsten Mal. Dies nimmt sich die Astronomische Vereinigung Weikersheim zum Anlass, den Mond in den Fokus der Beobachtungen auf der Sternwarte zu rücken.

Am kommenden Dienstagabend, 16. Juli, findet ab Mondaufgang eine teilweise Mondfinsternis statt. Der Mond erhebt sich gegen 21.15 Uhr am Osthorizont und ab 22 Uhr wird die Verfinsterung deutlich bemerkbar sein. Aus diesem Anlass wird die Sternwarte bei gutem Wetter geöffnet sein. Der Besuch der Sternwarte und die damit zusammenhängenden Führungen sind kostenlos, eine Anmeldung ist hierbei nicht erforderlich. Am Freitag, 19. Juli, bietet die Astronomische Vereinigung Weikersheim einen Vortrag über die Milchstraße ein.

Burkhard Saile, langjähriges Mitglied der Astronomischen Vereinigung und pensionierter Lehrer der St.-Bernhard-Realschule in Bad Mergentheim, hat sich dies zum Thema seines Vortrags gemacht. Schon jeder hat einmal in den Sommermonaten das zarte Band unserer Milchstraße am Himmel gesehen. Wie der Mensch darauf gekommen ist, dass dies ein Bestandteil unserer Heimatgalaxie ist, wird Saile in seinem Vortrag beleuchten. Dieser beginnt am 19. Juli um 20 Uhr auf der Sternwarte. avw

