Der Film ist nichts für weiche Knie

Weikersheim.Noah Wirsching ist begeisterter Autoschrauber, talentierter Filmemacher und Skateboarder aus Leidenschaft. Ein entspannter junger Mann mit dem Gespür, schöne Momente aufzuspüren und diese mit seiner Kamera festzuhalten.

Die ganze Jugend auf dem Skateboard – immer auf der Jagd nach neuen schrillen Dingen, packte Noah schnell der Wunsch, diese Eindrücke auf Film einzufangen. Alles begann mit kurzen Videosequenzen einzelner Skateboard-Tricks der Freunde.

Diese Kurzvideos wurden über die Jahre zu immer größeren Projekten und so wuchs auch der Wunsch, ein richtiges „Full length Skatvideo“ zu produzieren stetig – ein Video mit dem Anspruch, den Produktionen der Profis in nichts nachzustehen. Mit „This is still not a Kindergarten“ sich der Kreis, der vor über zehn Jahren begonnen hat.

Über zehn Monate Filmarbeit, zwei Monate Schnitt, 1000 Ideen und eine Gruppe verrückter Jugendlicher, die ihren Sinn des Lebens im Rollbrett gefunden haben. Zwischen Rothenburg und Bad Mergentheim wurden mehrere Parks und Plätze unter Beschuss genommen. „This is not a Kindergarten“ zeigt das echte, dreckige, laute und anstrengende Leben der Rollbrettfahrer.

Den wirren Drahtseilakt zwischen Kreativität und Illegalität – Konstruktivität und Destruktion und ist nichts für weiche Knie. Der Film feiert am Sonntag, 22. Dezember, im club w71 Premiere. Im Anschluss tritt noch der Rapper Alex aka „Klabautermann“ auf.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019