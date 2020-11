Deportiert und ermordet

Weikersheim.Auch Menschen aus Weikersheim wurden in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, deportiert, ermordet oder in den Selbstmord getrieben. In einem gemeinsamen Antrag aller Ratsfraktionen, der Ortsvorsteher und in Übereinkunft mit der Stadtverwaltung, spricht sich das Bürgergremium für das Verlegen von sogenannten „Stolpersteinen“ im öffentlichen Raum aus.

Christiane Geier stellte den gemeinsamen Antrag in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend vor. Der Künstler Günter Demnig hat die Form des Gedenkens über kleine, in den Boden eingelassene Tafeln, erfunden. Erinnert werden soll an die örtlichen Opfer des NS-Terrors. Platziert werden sollen die mit Namen versehenen Stolpersteine vor den Häusern der früheren Bewohner. Geier erklärte, dass sich inzwischen an die 1300 Kommunen an der Aktion beteiligen – in vielen Ländern Europas. Sie gelte als größtes dezentrales Mahnmal der Welt. Auch Weikersheim wolle die Erinnerung an die jüdischen Mitbürger wachhalten. Alt-Stadtrat und Historiker Günter Breitenbacher konnte bereits fünf Schicksale von Mitbürgern recherchieren: Am Marktplatz 6 wohnten Wolf und Ida Emrich. Sie starben 1942 im Zwangsaltersheim Eschenau bei Heilbronn, das wegen seiner katastrophalen Bedingungen berüchtigt war. In der Hohenloher Straße 2 lebte Siegmund Emrich. Er starb deportiert im Ghetto Riga-Jungfernhof. Die alteingesessene Familie Jakob und Meta Ascher wohnte in der Hauptstraße 45. Meta wählte nach der Verhaftung ihres Mannes (KZ Dachau) den Freitod in der Tauber. Jakob kam im Jungfernhof um.

