Den Menschen wurde viel abverlangt

Seuchen haben die Menschen schon immer geplagt. Wie sie im 17. Jahrhundert mit der Pest umgingen, hat Otto Mündlein am Beispiel Weikersheim erforscht.

Weikersheim. Hygieneregeln, Abstand, Alltagsmaske und Lüften, Lüften, Lüften, dazu Finanzhilfen für die, die am meisten leiden unter den Einschränkungen, die Bund und Länder zur Eindämmung der Corona-Pandemie erlassen. Nein, längst nicht Jedermann ist einverstanden mit diesen Regeln.

Ähnlich mag es vor knapp 400 Jahren geklungen haben, wenn Graf Georg Friedrich von Hohenlohe-Neuenstein-Weikersheim wieder einmal eine Vorschrift erließ. Die Pest grassierte, und Georg Friedrich fand sich in ähnlicher Lage wie heutige Regierungen: Irgendwie musste er versuchen, nicht nur sich selbst und seinen Hofstaat, sondern auch möglichst viele seiner Untertanen vor der Beulenpest zu schützen.

Dass die hoch gefährlich war, dürfte sich 1626 schnell herumgesprochen haben, denn allein in Weikersheim – wohl gemerkt ohne Schäftersheim, und ohne all die Ortschaften, die heute zur Kommune zählen – starben in diesem Jahr 192 Menschen. 192! Normal wären etwa 50 bis 60 Todesfälle gewesen. Otto Mündlein, der mittlerweile 93-jährige Weinfachmann, hat früh angefangen, sich in Weinbau-Protokoll- und Kirchenbüchern, Archiven und in Oberamtsbeschreibungen über die Geschichte seiner Heimat schlau zu machen. Und natürlich kam er bei seiner Heimatgeschichts-Suche an der Pestzeit nicht vorbei.

„Der Totengräber fand kaum noch Helfer für sein trauriges Amt“, berichtet er und ergänzt, dass es auch damals schon einen schweren Pflegenotstand gab. Für Krankenwärterdienste habe sich, so berichte es die Oberamtsbeschreibung, kaum jemand finden lassen, trotz der zehn Kreuzer, die sicher so mancher gut hätte brauchen können.

Der Nachbarort Schäftersheim habe nicht einmal mehr den Totengräber bezahlen können, vermerkt die historische Oberamtsbeschreibung. Bürgermeister und Gericht hätten den Grafen um einen Kredit gebeten. Der ließ sich nicht lumpen, lieh – vorerst auf ein Jahr – 50 Gulden und „half den Armen mit Getreide und Wein aus zur Labung für die Kranken.“

Mit der Finanzhilfe allein ließ es Graf Georg Friedrich nicht bewenden. Mit aller Energie habe er die nötigen Vorsichtsmaßregeln angeordnet, so etwa die „Sperrung der angesteckten Häuser, Räucherungen, Reinlichkeitspflege.“ Georg Friedrichs Quarantäne-Version verbot Mitbewohnern von Infizierten unter anderem die Teilnahme an Leichenzügen.

Streng reguliert

Hinterbliebene mussten sich mit neuen Regeln abfinden: Nur bis zum Friedhof, nicht bis zum Grab durften die Leidtragenden dem Sarg folgen, und auch der kirchliche Akt wurde streng reguliert: Die Aussegnung erfolgte auf einer nahe gelegenen Wiese. Ein Trauerspiel, dem nach ein paar Jahren Erholung weitere folgten: Aus den Jahren 1632 bis 1635 werden weitere erschreckende Todesfallzahlen pro Jahr (101, 253, 343, 115) gemeldet; insgesamt über 1000 Tote verzeichnet die Oberamtsbeschreibung aus den fünf bezifferten Pestjahren für Weikersheim. Was blieb dem Schlossherrn übrig, als das 1610 vom Vater ererbte Schloss möglichst hermetisch abzuriegeln? Sorgfältig bewacht worden sei der Grafensitz.

Als „Pestilentiarius“ engagierte Georg Friedrich einen Wundarzt, sorgte auch für seine Ausstattung mit Arzneimitteln, soweit es sie gab, und stellte für die Geistlichen zur Seelsorge an den Krankenbetten einen Gehilfen an. Mündlein findet lobende Worte für das verantwortungsvolle Vorgehen des Grafen, der sicher mit großer Sorge und schweren Herzens zusehen musste, wie ganze Familien ausgelöscht wurden, immer mehr Häuser leer standen, Handwerk und Höfe brach fielen und die Anzahl der arbeitsfähigen Männer und Frauen immer geringer wurde.

Der Graf habe Weitblick bewiesen, findet Mündlein, denn er ließ Zuwanderung zu, um den Einwohnerverlust wett zu machen: Die ersten Neubürger in dieser Zeit waren Flüchtlinge aus der Pfalz, die sich ab 1634 in Weikersheim niederließen. Ihnen folgten unter seinen Nachfolgern in den Jahren um 1650, 1680, 1714 und 1749 weitere Flüchtlingsgruppen aus Österreich sowie 1733 aus Frankreich.

Etliche Betriebe, darunter Küferei, Sattlerei, Glaserei und Gerberei seien durch diese Politik in Weikersheim ansässig geworden, weiß Mündlein zu berichten.

Und, dass es die Menschen damals viel schwerer gehabt hätten als wir heute. Drum wär’s ihm nur recht, wenn die Klagen über die heutigen Pandemieverordnungen etwas leiser würden. Er rät, einfach öfter mal zurück- und umherzuschauen. Recht hat er.

