Den „Gral“ besichtigen

Laudenbach.Anlässlich des Tags des offenen Denkmals am 13. September bietet die katholische Kirchengemeinde Laudenbach zwei Führungen in die Bergkirche an.

Pfarrer Burkhard Keck führt um 15 Uhr und um 18 Uhr durch die Bergkirche. Dabei kann auch der sogenannte Laudenbacher Gral besichtigt werden.

Wie um die Entstehung der Bergkirche ranken sich auch um die Herkunft des Laudenbacher Grals Sagen und Legenden. Eine vorherige telefonische Anmeldung ist erwünscht. Die Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten, eine Alltagsmaske zu tragen. Anmeldung: Pfarramt Laudenbach, Telefon 07934 / 7282.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.09.2020