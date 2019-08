Den Fortschritt kritisch beleuchten

Laudenbach.Erst vor knapp drei Monaten stand die neue Parteivorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, mit einer Äußerung in der Öffentlichkeit, die bundesweit für Aufsehen gesorgt hat und als fundamentales Zugeständnis an Kritiker der Union verstanden werden kann. „Es kann christliche Politiker geben, jedoch keine christliche Politik“, schrieb die Saarländerin in der „Zeit“ Ende Mai.

Darüber hinaus sei sie zwar Christin, weise es jedoch von sich, christliche Politik zu machen. Dies sei nicht möglich, denn „die christliche Botschaft kennt keine christliche Politik“, so die Parteivorsitzende.

Genau zu diesem Thema – Kennzeichen politischen Handelns aus christlicher Überzeugung – sprach am vergangenen Sonntag ein bayrisches Politik-Urgestein in der Laudenbacher Bergkirche. Die gebürtige Bad Mergentheimerin Barbara Stamm saß von 1976 bis 2018 für die CSU im bayrischen Landtag und hat in zahlreichen verantwortungsvollen Positionen die Politik der Christsozialen und des Landes Bayern in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich mitgeprägt.

Schon 1987 war sie als Staatssekretärin im Arbeits- und Sozialministerium Mitglied der Landesregierung, 1993 als stellvertretende Parteivorsitzende auch Mitglied im Parteivorstand. Ins Kabinett wurde sie ein Jahr später berufen und war in ihrer Funktion als Gesundheits- und Sozialministerin sogar zeitweise stellvertretende Ministerpräsidentin Bayerns. Ab 2008 bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Landtag leitete sie diesen als Präsidentin und schaffte es, zwischen 2014 und 2018 viermal beliebteste Landespolitikerin im Bayern-Trend zu werden.

In einer kurzen Einleitung betonte Pfarrer Burkhard Keck den Wert leidenschaftlicher Politiker fürs Allgemeinwohl und erklärte, das Ziel der durch die katholische Kirchengemeinde Laudenbach initiierten Gesprächsreihe „Laudenbacher Bergpredigt“ sei es, als Plattform für wertschätzende Gespräche und Dialoge zu dienen. Anschließend legte Barbara Stamm dar, wie sie als Christin zu politischen Themen steht und wie sie die Rolle des Glaubens in der Politik versteht. Hierbei spannte sie in der mit rund 300 Interessierten voll besetzten Bergkirche einen großen Bogen durch nahezu alle Themen, die in der politischen Debatte dieser Tage eine Rolle spielen. Nach einem kurzen Dank an die Zuhörer („Ihre Zeit ist das wertvollste Geschenk, das Sie in dieser schnelllebigen Zeit machen können“) legte sie ihre Motivation dar, mit der sie in die Politik gegangen sei. Der Dienst für andere sei der Schlüssel zu wahrer Größe, eine Botschaft, die sich in mehreren Passagen der Bibel wiederfindet. Auch wenn es in der heutigen Zeit ungewohnt sei, so müsse man hierzu seine eigenen Interessen zugunsten der Gemeinschaft hinten anstellen, erklärte die Landtagspräsidentin a. D. weiter. Inhaltlich begann Stamm ihren Vortrag mit der Digitalisierung, die sie als Herausforderung versteht. Diese müsse man annehmen, da mit erfolgreicher Gestaltung positive Folgen für eine Gesellschaft entstehen, ähnlich wie dies auch schon bei der Globalisierung gewesen sei.

Dennoch mahnte sie, neben positiven Aspekten auch wachsam zu sein und den Fortschritt stets kritisch zu beleuchten. Es sei essentiell, gerade als Christ stets ethische Fragen anzusprechen, denn nicht alles Machbare sei auch ethisch sinnvoll.

Digitale Methoden und Hilfsmittel in der Schule sieht Barbara Stamm grundsätzlich positiv, auch hier plädierte sie jedoch für ein gutes Maß an Menschlichkeit. Soziale Kontakte könne kein iPad oder Laptop ersetzen, ein stabiles Umfeld durch Familie und Freunde sei nach wie vor von großem Wert. „Christlichkeit bedeutet Menschlichkeit“, benennt die Politikerin ihre Grundüberzeugung. Diese Menschlichkeit lässt sich auf zahlreiche Politikfelder übertragen und liefert viele Handlungsrichtlinien, beispielsweise im Bereich der Pflege oder der Integration von Flüchtlingen. Das letztgenannte Thema dominiert die öffentliche Diskussion in Deutschland spätestens seit der Ankunft von mehr als einer Million Flüchtlingen im Jahr 2015 und auch wenn sich die Berichterstattung und öffentliche Meinung seitdem stark verändert hätten, bezieht Stamm hier so klar wie nur wenige andere Politiker Stellung. Sie ist nach wie vor stolz auf die Hilfsbereitschaft der Deutschen als Akt der Menschlichkeit und sieht den christlichen Glauben als zugrundeliegende Leitschnur. Undifferenzierte Kritik und der starke Fokus auf negative Aspekte habe die Wahrnehmung leider geändert, dennoch solle die Gesellschaft in ihrem Engagement nicht nachlassen und auch positive Folgen der Integration klar benennen.

Auch wenn man von linken und rechten Kräften des Parteienspektrums unter Druck gesetzt wird und beidseitig eine vermeintlich fehlende Christlichkeit kritisiert wird, so müsse man auch weiterhin differenzierte Antworten geben, zog die Politikerin ein Fazit. Eine solche differenzierte Antwort gab die ehemalige Landtagspräsidentin auch in der Frage des Umgangs mit dem Islam, der durch die große Zuwanderung der Menschen aus dem arabischen Raum eine größere Rolle spiele. Beide Seiten müssten aufeinander zugehen und die Grundlagen des jeweiligen Glaubens transparent nach außen vertreten. So könne ein besseres Verständnis gelingen und letztlich Integration ein Erfolg werden.

Schließlich wies die ehemalige Berufspolitikerin auf die Bedeutung von Glauben für die Demokratie im Allgemeinen hin. Christliche Verantwortung gebiete eine klare Ablehnung gegen die „Versuchung von rechts“ und christliche Werte wie Anerkennung und Respekt vor anderen Menschen und deren Meinungen könnten die Demokratie beleben und stärken. Mit dieser Erkenntnis verabschiedete sich Barbara Stamm von den Zuhörern und zeigte letztlich auf, dass den eingangs erwähnten Aussagen von Annegret Kramp-Karrenbauer durchaus widersprochen werden könne. sere

