„Das sollte es viel öfter geben!“

Noch nie habe er an einem Infostand so viele intensive Gespräche geführt, berichtete Osmund Schneider, einer der Initiatoren des ersten Weikersheimer Markts für Regionalität und Nachhaltigkeit.

Weikersheim. Das Interesse am Thema, strahlender Sonnenschein und sicher auch ein gewisser, durch die Coronakrise entstandener Nachholbedarf an Marktbegegnungen lockte rund 500 Besucher am

...