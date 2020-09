Dankeschön mit Dornröschen-Stradivari

Erzieherinnen, Verkäuferinnen, Mitarbeiter der Sozialstation: Sie haben sich in der harten Corona-Zeit besonders engagiert. Jetzt gibt es ein „Dankeschönkonzert“ in der Tauberphilharmonie.

Weikersheim. Ein musikalisches Gipfeltreffen steht in Weikersheim an: Das Freiburger Barockorchester kommt mit Stargeigerin Isabelle Faust in die Tauberphilharmonie und sagt engagierten Bürgerinnen

...