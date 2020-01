Dachstein-Region hautnah erleben

Elpersheim.Start in die neueSkisaison im Dachteingebirge: Der Elpersheimer Skiclub fährt vom 6. bis zum 8. März für drei Skitage nach Abtenau am Dachstein. Man übernachtet zweimal im „Hotel Post“ und ist drei Skitage auf der Piste.

Mit 142 Pistenkilometern bietet das Skigebiet Abfahrten in allen Niveaus. Auch für Langläufer ist das Skigebiet sehr gut geeignet. Dieses Wochenende steht für Spaß auf der Piste, Après-Ski, relaxen im Wellnessbereich mit Hüttensauna und Hallenbad. Der Bus startet am Freitag, 6. März um 4 Uhr am Sportplatz Elpersheim. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.01.2020