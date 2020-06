„Christustag“ wird digital gefeiert

Blaufelden.Der Christustag, der traditionell auch von Christen aus Weikersheim und Bad Mergentheim besucht wird, findet in diesem Jahr aufgrund der Corona-Beschränkugen an Fronleichnam, Donnerstag 11. Juni ab 09.30 Uhr nicht wie üblich in der Mehrzweckhalle Blaufelden, sondern digital statt. Das Thema lautet: „Im Zweifel: Jesus!“. Zu empfangen ist er über die Homepage www.christustag.de sowie auf ERF Plus und BibelTV zu sehen.

Pfarrer Dr. Friedemann Kuttler wird zum Thema „Im Zweifel den Auferstandenen erfahren“ predigen, Steffi Neumann und Matthias Hanßmann musizieren, Pia Rölle wird ein „SpokenWord“ präsentieren. Moderieren wird der Pfarrer und Journalist Steffen Kern. Parallel ist der Christustag:Kids über „YouTube“ erlebbar.

Anschließend werden auf drei parallelen Livestreams für verschiedene Zielgruppen folgende Beteiligungsformate angeboten: „Bibel im Gespräch“ mit Dr. Friedemann Kuttler, Lisa Trumpp und Prof. Dr. Volker Gäckle, „Echtzeit-Talk für junge Erwachsene“ mit Markus Deuschle und Lilav Hannan sowie ein „Wohnzimmerkonzert“ mit Steffi Neumann und Matthias Hanßmann.

Weitere Impulsvorträge sind auf der Website „www.christustag.de“ abrufbar, unter anderem zu den Themen: „Im Zweifel mit den Fragen zu Jesus“ und „Im Zweifel in die Nähe Gottes“. Referenten sind: Prof. Dr. H.-J. Eckstein, Pfr. Paul-Ludwig Böcking, Stephanie Schwarz, Pfr. Lothar Mößner, Pfrin. Maike Sachs, Pfr. Udo Zansinger.

„Das ist ein besonderes Erlebnis, anstatt der 18 regionalen Veranstaltungsorte in Stadthallen und größeren Kirchen den Christustag vollständig rein digital aufzustellen“, sagt Dieter Abrell, Geschäftsführer der Lebendigen Gemeinde. „Ich bin gespannt, wie die Gemeinden im Rahmen der Beschränkungen dennoch kreativ werden“.

Veranstalter sind die „ChristusBewegung Lebendige Gemeinde,“ ein seit über 60 Jahren aktives geistliches Netzwerk innerhalb der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. pm

