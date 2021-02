Bundesvorsitzender in Weikersheim

Weikersheim.Die Partei „Wir2020“ veranstaltet am Freitag, 19. Februar, eine Vorstellung des Parteiprogramms und des Wahlkreiskandidaten Tobias Romberg. Ebenfalls wird der Bundesvorsitzende Wolfgang Romberg zu Gast sein und über die Ziele und Programmatik der Partei berichten. Mit Dr. Frank Beck, Weltmeister 1983 und Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 1984 im Florettfechten, hat „Wir2020“ im Organisationskomitee eine lokale Persönlichkeit in seiner Mitte. Er beschreibt seinen Weg zur Partei und seine Erfahrungen. Mit mutigen Ideen möchte „Wir2020“ eine Basis für freie und verantwortlich handelnde Menschen schaffen. Dazu stellt sich die Partei gerne den Fragen der interessierten Bevölkerung. Beginn ist um 19 Uhr in der Gastronomie- und Tennishalle am Uferweg in Weikersheim. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 18. Februar, 22 Uhr unter Email tobias.romberg@wir2020bw.de erforderlich. Die aktuell gültigen Hygienevorschriften sind zu beachten. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.02.2021