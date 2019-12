Bummeln in zauberhafter Kulisse

Drei Tage lockte der Weikersheimer Weihnachtsmarkt, der sich vom Markplatz über den Rosengarten und den Schlosshof bis hin zu den Schlossterrassen erstreckte, die Besucher zum Bummeln.

Weikersheim. Man konnte sich wieder einfangen und begeistern lassen vom ganz besonderen Ambiente in und rund um das Schloss, das sich extra für dieses vorweihnachtliche Event in eine stimmungsvolle, zauberhafte und glitzernde Kulisse verwandelt hatte.

Organisatorisch wurde die Veranstaltung gemeinsam vom Handels- und Gewerbeverein, der Schlossverwaltung und der Stadt Weikersheim getragen.

Anlässlich der feierlichen Eröffnung, musikalisch umrahmt vom Chor der Astrid-Lindgren-Schule, würdigte Bürgermeister Klaus Kornberger die hier seit Jahren bestens funktionierende Zusammenarbeit im Interesse der Außendarstellung Weikersheims als Urlaubsstadt und Touristenmagnet.

Besonderes Ambiente

Es sei für ihn, so der Bürgermeister, immer wieder eine ganz besondere Freude, diesen Weikersheimer Winterzauber, eingebunden in das ganz besondere Ambiente des Schlosses, eröffnen zu dürfen, dessen Strahlkraft weit über die Stadtgrenzen hinaus gehe. In diesem Sinne wünschte er den großen und kleinen Besuchern eine wunderschöne Zeit auf dem Weihnachtsmarkt und ein friedvolles Weihnachtsfest. Zwar hatte Petrus bei der Eröffnung ins falsche Wetterfach gegriffen, doch zumindest die der Jahreszeit angepassten Temperaturen ließen trotz Fehlens der weißen Pracht winterliche Weihnachtsstimmung aufkommen.

Daneben stieg aus den zahlreichen weihnachtlich geschmückten Buden wieder der Duft von Glühwein, Weihnachtsgebäck und anderer Leckereien in die Nasen der Besucher.

Unterhaltsames Programm

Das attraktive Angebot der Marktbetreiber reichte über Haushaltsartikel, gestrickte, gehäkelte und gewebte Handarbeiten und kunsthandwerkliche Arbeiten der verschiedensten Materialien bis hin zu Utensilien rund um das Weihnachtsfest.

Für das unterhaltsame Rahmenprogramm auf der Bühne im Schlosshof zeichneten die Posaunenchöre von Elpersheim und Weikersheim, die Flötengruppe der Musikschule Hohenlohe, die Stadtkapelle Weikersheim und die Chorgemeinschaft Sängerbund Harmonie Weikersheim sowie der Sängerkranz Nassau verantwortlich.

Dazwischen drehten der Nikolaus und sein Engel ihre Runden und beschenkten die kleinen Besucher. Und wer sich gerne Märchen anhört, der konnte sich vom „Kamishibai Erzähltheater“ im Rittersaal des Schlosses mit der Geschichte „Als Santa Claus mit dem Schlitten kam“ auf märchenhafte Weise unterhalten lassen. habe

