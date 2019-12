„Bürger für Bürger“ lautet auch heuer die Devise

Weikersheim.Der Vorstand der Weikersheimer Bürgerstiftung hatte aus einer Reihe von eingereichten Anträgen förderfähige Projekte ausgewählt und zur symbolischen Scheckübergabe in das Foyer des Rathauses eingeladen.

Der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Hans-Martin Pösch, begrüßte die Vereinsvertreter und hieß sie zu dieser vorweihnachtlichen Bescherung willkommen. Das fünfköpfige Gremium der Bürgerstiftung habe die Einreichungen geprüft, ob die Voraussetzungen für eine Förderung gegeben seien.

Gefördert werden können Projekte aus den Bereichen Soziales, Bildung, Erziehung, Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, Natur- und Umweltschutz sowie Sport. Bürger für Bürger lautet hier die Devise.

Aufgrund der anhaltenden mageren Zinssituation sei der Ausschüttungsbetrag begrenzt, konstatierte Hans-Martin Pösch, aber steter Tropfen höhle nun mal den Stein. So konnte der Kraft-zu-Hohenlohe-Schule für eine Bienen-AG einen symbolischen Scheck in Höhe von 100 Euro überreicht werden, den Schulleiterin Martina Kuhn dankend entgegennahm. In dieser Arbeitsgruppe üben Schülerinnen und Schüler unter der Anleitung einer Imkerin an einem Bienenstock, lernen alle Arbeiten eines Imkers kennen und erfahren Wissenswertes über die Lebensweise der Bienen.

Der Verein Tauberfränkische Volkskultur erhält für ein Banner, das an die Rückseite des Dorfmuseums angebracht werden soll, einen Zuschuss in Höhe von 150 Euro. Die Vereinsvorsitzende Birgit Bulenda bekam von Kassier Kurt Kröttinger den Scheck übereicht.

Die Projektgruppe Ortsgestaltung in Neubronn erhält für den Bau von Insektenhotels einen Zuschuss in Höhe von 200 Euro, den Wilhelm Dollmann entgegennahm. Er unterstrich, dass bereits 170 Bäume und Sträucher gepflanzt als auch Ruhebänke erstellt und aufgebaut wurden.

Das Seniorentreff UHU erhält für die Erweiterung der Kücheneinrichtung und für die Erneuerung des Internetzugangs 250 Euro. Peter Münzer bedankte sich dafür bei der Bürgerstiftung.

Der Paukerschuppen Nassau braucht neue Vereinskleidung und der Vereinsraum muss renoviert werden. Felix Deeg nahm gemeinsam mit Lina Hermann für diese Vorhaben einen Scheck in Höhe von 300 Euro an. Der Förderverein Höhenwaldschwimmbad Neubronn erhält für den Bau von Holzliegen einen Förderbetrag von 500 Euro. Verena Preuß bedankte sich dafür vielmals.

Die Schützengilde Weikersheim muss ihre Luftdruckschießstände modernisieren und elf Schießstände sollen auf eine elektronische Trefferanzeige umgerüstet werden. Dafür bekommt die Schützengilde eine Förderung in Höhe von 1000 Euro von der Bürgerstiftung. Michael Heitbrock nahm den Scheck entgegen und bemerkte, dass das Vorhaben eine sehr kostenintensive Maßnahme sei. svt

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019