Bühne für junge Talente

Weikersheim.Bereits zum zwölften Mal präsentieren sich am Samstag, den 29. Februar um 19 Uhr junge Künstler von 16 bis 21 Jahren aus dem Main-Tauber-Kreis beim JMD-Kleinkunstwettbewerb „Leben eben“ in der Tauberphilharmonie in Weikersheim. Sieben Gruppen und Solo-Künstler treten auf. Mit dabei sind unter anderem musikalische Duos, ein Tänzer und eine Band.

Die Zuschauer entscheiden, wer den Wettbewerb gewinnt und neben neuer Bühnenerfahrung ein Preisgeld mit nach Hause nimmt. Fans und Unterstützer der jungen Künstler, sowie alle Neugierigen dürfen sich auf einen bunten, klangvollen Abend freuen. jmd

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.02.2020