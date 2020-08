Blick über den Tellerrand gehörte zu ihrer Biografie

Weikersheim.Engagiert und verlässlich hat Ruth Hartung 18 Jahre lang die evangelische Bezirkssynode geleitet. Dekanin Renate Meixner verabschiedete sie mit anerkennenden Worten. Nachfolger ist Dr. Mathias Gutemann.

Drei Wahlperioden lang, so die Dekanin, sei Ruth Hartung 1. Vorsitzende des Parlaments des Weikersheimer Kirchenbezirks gewesen. Schon sechs Jahre zuvor sei sie in Weikersheim in den Kirchengemeinderat gewählt und auch gleich Mitglied im Kirchenbezirksausschuss geworden – eine gute Vorbereitung für das neue Leitungsamt.

Mehrere Dekane und mit Marianne Koch die erste Dekanin der württembergischen Landeskirche habe sie erlebt und „wesentliche Entwicklungen im Kirchenbezirk – wie die Gründung des Diakonieverbandes – mitbegleitet“. Auch bei mehreren Pfarrplanprozessen sie sie dabei gewesen. Ruth Hartung sei eine „verlässliche und zugewandte Ansprechperson für die Kirchengemeinden“ gewesen und, so Renate Meixner, „Kirche lag und liegt Ihnen am Herzen“.

So habe sie Verantwortung übernommen für die Entwicklungen vor Ort und mit einem wachsamen Blick für die Entwicklungen in der Landeskirche. Der „Blick über den Tellerrand hinaus“ gehöre zu Ruth Hartungs Biografie. Durch ihren mehrjährigen Aufenthalt im Ausland habe sie „eine Weite im Denken auch in Ihr kirchliches Engagement hier im Hohenlohischen eingebracht“.

Schwierigen Themen im Kirchenbezirksausschuss sei Ruth Hartung „nicht ausgewichen“. Dank gebühre ihr auch für die in die Synode eingebrachte Zeit und Kraft, Herzlichkeit und Bereitschaft, den Kirchenbezirk mitzugestalten. Sie habe das „auf sehr überzeugende und sympathische Weise gemacht“.

Schließlich, das war der Dekanin wichtig, sei es erfreulich, dass Ruth Hartung das Ehrenamt der Prädikantin weiterhin übernehme und so den Kirchengemeinden verbunden bleibe. Mit einem Abschiedsgeschenk machte die Dekanin ihren Dank für alle sichtbar.

Die scheidende Synodalvorsitzende, die sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte, dankte Dekanin und Synodalen „für alle Begegnungen, alle Zusammenarbeit und Unterstützung, die ich erfahren habe“ und wünschte weiterhin gute Zusammenarbeit in der Synode.

„Es ist gut und wichtig, dass Sie alle dabei sind, sich mit Ihren Möglichkeiten, Ideen und auch Fantasien einbringen“. Der vom Kirchenbezirksausschuss als Nachfolger vorgeschlagene Dr. Mathias Gutemann stellte sich der Synode vor. Von Beruf ist er Elektroingenieur und in seiner Firma Teamleiter Elektronikentwicklung. Seit sechs Jahren ist er in Bad Mergentheim Kirchengemeinderat und im Bezirk Mitglied im Kirchenbezirksausschuss.

Wichtig sei ihm – Dr. Mathias Gutemann ist auch als Organist im Einsatz – die Kirchenmusik, die ihn auch über die Grenzen seiner Kirchengemeinde hinausgeführt habe. Auch liege ihm die Zusammenarbeit der Kirchengemeinden im Bezirk sehr am Herzen. Die Mitglieder der Bezirkssynode wählten Dr. Mathias Gutemann einstimmig zu ihrem 1. Vorsitzenden. Dekanin Renate Meixner gratuliert ihm auch im Namen der Synodalinnen und Synodalen zu seiner Wahl.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.08.2020