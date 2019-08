Bis in die Puppen tanzen

Weikersheim.Es ist sicher ein Höhepunkt des Eröffnungssommers der TauberPhilharmonie. Am Samstag, 17. August, lädt eine der besten Tanzkapellen der Region in den beeindruckenden Konzertsaal zum Sommerball. In entspannter Atmosphäre erwartet die Tanzbegeisterten Live-Musik vom Feinsten: von Standard über Latin bis zum Swing spielt das Savoy Ballroom Orchestra in großer Big-Band-Besetzung alles, was in die Beine und ins Herz geht. Und wenn das Orchester mal Pause macht, übernimmt nahtlos ein DJ, der den Tanzenden einheizt.

Gegen 20.30 Uhr lädt das Savoy Ballroom Orchestra dann auf der Außenterrasse dazu ein, den Sonnenuntergang musikalisch zu genießen.

Karten für den Sommerball gibt es unter www.tauberphilharmonie.de oder an der Abendkasse.

